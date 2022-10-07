Украинский парламент официально встал на путь расчленения России

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Новости Украины

Верховная рада Украины требует от международного сообщества поддержать сепаратизм внутри России.

Постановление, в котором говорится о «поддержке права на самоопределение народов Российской Федерации», было принято на заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как заявил с трибуны спикер Рады Руслан Стефанчук, в этом заявлении Украина предлагает «деколонизировать» Россию.

«Обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира с призывом к последовательной поддержке народов Российской Федерации в реализации ими права на самоопределение и усиление всесторонней поддержки Украины ради ее победы в российско-украинской войне с последующей деимпериализацией Российской Федерации и деколонизацией народов, присоединенных и содержащихся в ее составе», – говорится в обращении.

Член президентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко сравнил вес этого обращения с Декларацией о госсуверенитете Украины и заявил, что больше не может жить по соседству с Россией.

«На наше рассмотрение представлен документ, имеющий такой же вес, как и Декларация о государственном суверенитете. Этим документом мы осмысливаем свою роль в мире, свою ответственность перед другими народами. Мы не только осмысливаем себя как жертву агрессии, мы не только констатируем себя как государство, способное остановить любого агрессора, мы, наконец, говорим о своей способности защититься и защитить других гонимых, других угнетенных. Да, украинское государство не может чувствовать себя безопасным, пока на его территории находятся российские оккупанты. Но мы не можем чувствовать себя безопасными и тогда, когда оккупированной внутренним узурпатором и внешним агрессором является Беларусь, пока временно оккупированы территории Молдовы, территории Грузии, территории Азербайджана. Украинская демократия и украинская нация не будет чувствовать себя свободной, пока несвободными будут народы России: дагестанцы, чеченцы, тувинцы, буряты и все остальные», – сказал Яременко.

Ряд депутатов призвали воспользоваться моментом и запустить развал России изнутри прямо сейчас.

«Именно сейчас, когда Российская Федерация наиболее слаба из-за того, что она зашла в Украину и Украина ей стала поперек горла, потому что Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор в Российской Федерации, именно сейчас открывается возможность для этих народов, порабощенных народов, с правом на самоопределение. Как говорил лидер чеченского народа, чеченского, не кадыровских: «Россия упадет, когда взойдет украинское солнце». И украинское солнце восходит именно сейчас. Поэтому мы выступаем за самоопределение чеченцев, дагестанцев, тувинцев, татар и других народов Российской Федерации», – заявил Егор Чернев. «Используйте момент, пока мы держим этого монстра. И мы добьем этого монстра в Украине, и вышвырнем его на территорию России. Используйте момент, получайте свою независимость, живите, защищайте свои семьи, защищайте свои земли, и таким образом мы уничтожим это имперское зло, которое должно погибнуть и больше не появляться в истории человечества», – добавила Юлия Клименко.

А Тарас Батенко пригрозил «кровавым сценарием» развала России:

«Мы убеждены в том, что это неизбежные процессы. Эти процессы будут кровавые. Это не будет мирный распад, как Советский Союз в 1991 году. Но поражение России в войне и падение режима Путина неизбежно, и Украина в этом приложит решительные усилия».

Начать «развал России» депутат Алексей Гончаренко предложил с поддержки северокавказских сепаратистов:

«В Верховной Раде лежит проект постановления о признании независимости Ичкерии. Давайте начнем и примем это решение. Деимпериализация России начнется с Кавказа. Ичкериин маршо, российская империя должна рухнуть, а Кадырова нужно казнить по закону гор».