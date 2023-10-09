Украинский парламент превратился в сельский балаган

Украинский парламент давно превратился в шапито такого масштаба, что есть поучиться даже широко известному «95 кварталу».

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий предложил гостю студии обсудить скандал, произошедший в Верховной раде, когда депутат Алексею Гончаренко где порвали штаны.

«На заседании в Раде у них случился телефонный казус с Тищенко и Радуцким, где Тищенко его [Гончаренко], собственно, начал обзывать, тот выбежал это всё снимать селфи-палкой на телефон, телефон отобрали – ну, такое было, шоу. Шоу в старом добром политическом обычае, который есть в Украине», – прокомментировал Шелест.

Василенко лестно отозвался о политическом потенциале Гончаренко.

«Гончаренко я знаю давно, это блестящий в беспринципном виде политик, в лучшем его понимании, политика вся беспринципная. Он умеет [приспособиться] к любой власти и свободно себя чувствует как рыба в воде. Человек чрезвычайно обаятельный и креативный. В данном случае он выступает на стороне армии, потому что чувствует, за кем в реальном будущем будет сила», – сказал профессор.

Тем не менее, общее мнение об украинском парламенте у эксперта удручающее.

«То, что творится в украинском парламенте, это не 95-й квартал, это не водевиль, это сельский балаган, где выступают плохие и хорошие герои. Чертей бьют по голове мётлами одарки, одарки кричат с трибун, что они хотят плодиться и размножаться, и так далее. Это вертеп, на украинском языке. Там не работают какие-то персонажи, там работают какие-то сводные образы: чёрт, домохозяйка, селянин, простак, мухлёвщик, ресторатор Тищенко. В данном случае не ресторатор, а шинкарь.

Это самое грубое, самое поганое воплощение театрального действия. Самое примитивное, самое провинциальное. Как и наша украинская политика. Поэтому этот парламент надо распускать. Я не сказал – гнать, я не сказал его репрессировать, я сказал распускать. Депутатов брать на учёт, женщин отпускать куда они хотели – улучшать демографию, и так далее», – предложил Василенко.