Украинский парламент раскололся на партии Залужного и Зеленского

Анатолий Лапин.  
11.01.2024 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Скандал, Украина


Вчерашняя попытка сместить с должности зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки депутата Верховной рады Марьяну Безуглую обозначила раскол парламента на две части.

Об этом в эфире интернет-блога «Вышка» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вчерашняя попытка сместить с должности зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки депутата...

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Бортник подчеркнул, что против Безуглой выступили даже некоторые соратники по президентской партии «Слуга народа».

«Ситуация вокруг Марьяны Безуглой – это первая публичная схватка партии Залужного и партии Ермака. Обратите внимание, кто требует отставки Марьяны Безуглой. Там и «Слуги народа», среди них, например, Кривошеев, депутат, инициатор этой отставки. Много «Слуг народа» требуют отставки Марьяны Безуглой. А за что? За критику Залужного.

Ситуация в Верховной раде показывает, что Верховная рада сейчас расколота по большому счету на две партии лидеров – партию Залужного и партию Ермака/Зеленского. И ситуация вокруг Марьяны имеет политико-символическое выражение. Что случится с Марьяной – будет означать, кто реально контролирует парламент», – заявил Бортник.

Отметим, что сама Безуглая вчера вечером заявила, что выходит из фракции и партии «Слуга народа», обвинив ее в слабости, а также раскритиковала ВСУ.

«ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статуса-кво фронта; без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место по сравнению с чем-либо до того, а оборонно-промышленный комплекс не возьмет на себя миссию экономического и безопасного движителя страны», – написала Безуглая в своем блоге.

Она пообещала «не молчать» и дальше, но при этом поддерживать президента Зеленского.

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