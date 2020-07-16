Украинский парламент снова прогнулся под МВФ

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада поддержала согласованное с МВФ представление о назначении главы правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кандидат подчеркнул, что только благодаря поддержке западных «партнёров» был построен эффективный и независимый украинский Центробанк.

В свою очередь, депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк возмутился тем, что назначение проходит с нарушением регламента – кандидатуру Шевченко внесли только этой ночью, а голосуют уже утром.

«Уважаемые коллеги, а давайте начнём с процедуры и регламента. Отвечает ли процедуре, когда ночью вносят кандидата, а уже утром вас вынуждают за него проголосовать? Это нормальное сотрудничество с парламентом? Отвечает ли процедуре, что ни у одной фракции, в том числе и у «Слуги народа», не было возможности предложить кандидату прийти на фракцию и представить свою позицию?

Отвечает ли процедуре, когда вносят кандидата без декларации и других вещей, которых прямо требует закон для того, чтобы Верховная рада могла рассмотреть этот вопрос?» – заявил депутат.

Тем нее менее предложенную президентом кандидатуру подержали 322 парламентария из 397 присутствующих. «За» проголосовали все фракции, кроме «Европейской солидарности» и «Голоса», которые полным составом выступили против назначения.

Результаты голосования прокомментировали в Telegram-канале «Klymenko Time».

«В общем-то, судя по распределению голосов понятно, что команду Гонтаревой с ее схемами из НБУ теперь выдавят, очень оперативно. В том же ОПЗЖ так и заявили – проголосовали за Шевченко, чтобы убрать людей Порошенко и Гонтаревой из Нацбанка.

Собственно, поэтому «ЕС» дала за него 0 голосов. Также 0 дал «Голос», что является определенным маркером и не может не радовать. В остальном – имеем уверенные более 300 голосов «за», что подтверждает – фигура для большинства бенефициаров политпроектов в Раде – компромиссная.

Ну и важный момент – Коломойский таки дал голоса «за», хотя изначально кандидатура его не устраивала. В результате 0 поддержка через своих нардепов в «СН», и через «За будущее». В результате «слуги» могли бы назначить Шевченко и самостоятельно, своими 226 голосами», – отметили в соцсети.

Назначение прокомментировал экс-депутат Рады, боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук в своём Telegram-канале

«После сегодняшнего совместного голосования за согласованного с МВФ Кирилла Шевченко на пост главы НБУ, «ОПЗЖ» со «Слугами Народа» они теперь солидарно несут ответственность за финансовую, монитарную, кредитную политику, инфляцию и все другие решения «независимого» НБУ. Парламент назначил согласованного с МВФ Кирилла Шевченко главой НБУ. Поменяли шило на мыло так сказать!», – пишет Мосийчук.

На зависимость Кирилла Шевченко от МВФ также указал одесский журналист Юрий Ткачёв.

«Говорим и пишем правильно. Не «Зеленский выдвинул Кирилла Шевченко на пост главы НБУ», а «МВФ назначил Кирилла Шевченко главой Нацбанка Украины». Всё остальное формальности. Чуда не случилось. Самостоятельного руководства НБУ в Украине не будет.

Впрочем, сложно было бы ожидать обратного. Биологии неизвестны случаи, когда паук добровольно высвобождает из паутины пойманную вкусную муху», – подчеркнул Ткачев в соцсети.

В свою очередь, депутат от «Слуги народа» Александр Дубинкий сообщил, что новый глава Нацбанка понятия не имеет, как восстанавливать украинскую экономику.

«На заседании профильного комитета этот человек не смог объяснить, как будет восстанавливать кредитование в стране, как планирует стабилизировать финансовые рынки и экономику страны в целом. Ничего конкретного, только общие слова ни о чем», – подчеркнул Дубинский в своём блоге.

Отметим, что с декабря 2006 по май 2009 года Кирилл Шевченко возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года – работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С 2009-го по апрель 2010 года был первым заместителем председателя правления «Укргазбанка».

В 2012-2014 годах он работал советником председателя правления Ощадбанка. С октября 2014 занимал должность сначала и.о., а затем председателя правления «Укргазбанка».