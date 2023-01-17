Украинский парламент стал департаментом офиса Зеленского

Игорь Шкапа.  
17.01.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский использовал боевые действия для фактического сведения на нет роли парламента в государстве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Президент Украины Владимир Зеленский использовал боевые действия для фактического сведения на нет роли парламента...

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«Незадолго до войны у нас президент опирался на абсолютное большинство в парламенте и фактически единолично формировал центральный орган исполнительной власти. Он воспринимал его как законодательный департамент офиса президента», – сказал Рахманин.

Он уточняет, что во время войны эта ситуация для президента еще больше упростилась, а «роль парламента нивелировалась еще больше».

«Парламентский контроль уменьшился, а возможность каких-то законодательных инициатив, каких-то видений, не связанных с обеспечением безопасности или экономической безопасности государства, сейчас не актуальны, потому что есть более серьезные вопросы.

И здесь вопрос лишь в том, что парламент фактически стал таким, о котором всегда мечтали украинские президенты, и о котором, я думаю, мечтал и Владимир Зеленский – это законодательный департамент офиса президента», – убежден депутат.

Он обратил внимание на показательный в этом контексте момент – выступление Зеленского в парламенте перед Новым годом.

«Там было обо всем, кроме одного – там не было парламента вообще. Парламент был упомянут лишь в части, когда он поблагодарил тех депутатов, которые вместе с офисом президента и чиновниками, а дальше по тексту.

Это не оскорбление, а мое личное понимание того, что он не понимает роли парламента и не считает нужным эту роль как-то выделять. Потому что парламент даже во время войны остается важным органом», – резюмировал Рахманин.

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