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06.03.2019, Львов, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Украинский патриотизм оказался дешевой китайской подделкой

Сегодня украинские политики лишь используют в своих интересах лозунги украинских националистов.

Об этом в интервью «4 каналу» заявил кандидат в президенты Украины от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, используемые президентом Порошенко лозунги «Геть от Москвы!» и «Слава Украине!» были записаны в программе его партии еще в 1991 году.

«Тут, собственно, изюминка кампании в том, что украинство как таковое по всей стране поднимается намного активнее, настолько оно сегодня в запросе. Потому есть люди, которые чувствуют, что сегодня это надо дать избирателю, для них это конъюнктурно: о, запрос есть, люди этого хотят. Это как продать свой товар. Если люди это хотят, им нужно это давать, и они это им дают. Является ли это их сутью? Нет. Это так, как когда-то называли, дешёвая китайская подделка», – заявил Кошулинский.

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