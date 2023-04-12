Украинский пчеловод: Горжусь, что первым дал Бандере героя Украины

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Ещё 15 лет назад на награждения высшими званиями страны главаря ОУН Степана Бандеры и фашистские выкрики «Слава Украине» смотрели с дикостью, потому что были далеки от таких понятий, как «нация» и «демократия».

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталии Влащенко заявил экс-президент Украины, а ныне самый известный в «незалежной» пчеловод Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вспоминаю, когда я зачитывал указ о награждении Степана Андреевича Бандеры наивысшим орденом Украины и присвоении звания героя Украины. Это единственный указ, который я сам читал, потому что все другие указы читает канцелярия. У меня там было первые два предложения понятно – общая подводка, за что, за что и за что, пока фамилии не называешь. Так сказать, сюда можно вставить много героев, которые достойны этого. Это был Дворец «Украина». И когда называю Бандеру, проходит 4-7 секунд, зал молчит. Это был такой тест. Потом зал взорвался. Вот, когда-то в своё время Степан Андреевич говорил: «Мы доживём до того времени, когда на приветствие «Слава Украине» миллионы ответят «Героям слава». Так вот, мы живём в это время. Вы знаете, 15 лет назад на это смотрели так дико, так с осторожностью» – вспоминал подонок.

«Война всё свела и адсорбировала», – подхватила Влащенко.

«А мы подошли к тому, для чего важна нация, для чего важна демократия» – добавил пчеловод.