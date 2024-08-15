Украинский педофил насиловал крымских детей

Любовь Смирнова.  
15.08.2024 15:19
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 452
 
Дзен, Криминал, Крым, Россия, Украина


Педофил с Украины приговорен к длительному сроку лишения свободы за надругательство над детьми в Феодосии и Керчи. Мужчина подыскивал на детских площадках детей, гуляющих без сопровождения взрослых, и подкупом или уговорами склонял к действиям сексуального характера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грязным делом 40-летний гражданин Украины промышлял с марта 2020-го по май 2023-го, пока несколько девочек не рассказали обо всем родителям. Те незамедлительно обратились к правоохранителям.

Педофил с Украины приговорен к длительному сроку лишения свободы за надругательство над детьми в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«После непродолжительного общения, а в ряде случаев с предложением денег, он совершал в отношении них действия сексуального характера», – уточнил в Следкоме.

Всего установлено 13 несовершеннолетних, пострадавших от действий педофила.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Прокурор требовал выплатить компенсацию потерпевшим, но иски удовлетворены частично на общую сумму 800 тысяч рублей.

Два года назад за аналогичное преступление в отношении 11-летней падчерицы житель Украины получил 16 лет колонии строгого режима. Ребенок регулярно подвергался насилию на протяжении 5 лет во время отсутствия матери дома.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть