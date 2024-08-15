Украинский педофил насиловал крымских детей

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Педофил с Украины приговорен к длительному сроку лишения свободы за надругательство над детьми в Феодосии и Керчи. Мужчина подыскивал на детских площадках детей, гуляющих без сопровождения взрослых, и подкупом или уговорами склонял к действиям сексуального характера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грязным делом 40-летний гражданин Украины промышлял с марта 2020-го по май 2023-го, пока несколько девочек не рассказали обо всем родителям. Те незамедлительно обратились к правоохранителям.

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«После непродолжительного общения, а в ряде случаев с предложением денег, он совершал в отношении них действия сексуального характера», – уточнил в Следкоме.

Всего установлено 13 несовершеннолетних, пострадавших от действий педофила.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Прокурор требовал выплатить компенсацию потерпевшим, но иски удовлетворены частично на общую сумму 800 тысяч рублей.

Два года назад за аналогичное преступление в отношении 11-летней падчерицы житель Украины получил 16 лет колонии строгого режима. Ребенок регулярно подвергался насилию на протяжении 5 лет во время отсутствия матери дома.