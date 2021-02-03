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03.02.2021, Донецк,, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украинский перебежчик рассказал о беспределе в нацистких добробатах

Новости Украины

Националисты добровольческих батальонов очень любят обстреливать позиции противника из миномётов и скрываться, оставляя ВСУшников самих разбираться с последствиями.

Об этом в сюжете, опубликованном пресс-службой НМ ДНР, рассказал перешедший на сторону республики солдат 1-й ОТБР ВСУ Тараненко Анатолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Азов», Нацгвардия и так далее, что в тех подразделениях служат бывшие менты, это подразделения не очень хорошие. Они своих же побратимов, военнослужащих с других бригад, подставляют на ровном месте. Могут приехать в ту или иную бригаду на крутых джипах с миномётами, обстрелять вражеские позиции и убежать», – вспоминал Тараненко.

Кроме того, по его словам, за добробатовцами и нацгвардейцами закрепилась репутация мародёров с самого начала войны.

«Они грабили и сёла, и города, и золото отбирали, и деньги отбирали, машины, на которых катались, а потом разбивали на позициях. Потому что им на них ***. Эти подразделения я называю мародёрами», – рассказал перебежчик.

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