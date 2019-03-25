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25.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, СМИ, Украина
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Украинский перебежчик уверяет, что телеграмм-канал «Сталингулаг» создала СБУ

Известный российский оппозиционный телеграм-канал «Сталингулаг» , создан и контролируется СБУ.

Об этом во время конференции заявил украинский перебежчик, бывший сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров, который с апреля 2014 года работал на спецслужбы РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«InformNapalm», например, это СМИ, которое чётко контролируется министерством обороны и главным управлением разведки, цензор.нет туда же можно отнести. А из новых, например, есть такой телеграм-канал «Сталингулаг», вот, он организован, вообще создан и контролируется СБУ. Это так, навскидку, что я могу сказать сразу», – заявил Прозоров.

Версию подхватил телеграм-канал «Запрещённая Украина».

«Насчет «Сталингулаг». Секрет его количества подписчиков описан здесь. А об уровне его материалов можно судить по фотографии из Twitter . В Telegram все примерно так же.

Что тут сказать? СБУ, одним словом. Их девиз: «Служба в СБУ – это когда тебя в ж#пу е#ут!», «Сталингулаг» подтвердит», – говорится в комментарии.

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