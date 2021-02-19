Украинский «Первый канал» оконфузился на всю страну

19.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На украинском телевидении во время прямого эфира в студию к телеведущим вышла уборщица, моющая пол.

Это произошло в эфире «Первого канала», в ходе телепередачи «Ранок», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеведущий отреагировал на это происшествие крайне непрофессионально – он повернулся к камере затылком и сказал вошедшей уборщице, что сейчас идёт прямой эфир.

«Приветствуем вас, у нас сейчас эфир. Спасибо вам», – сказал он.

Тем не менее, женщина никак на это не отреагировала и продолжила мыть пол. Телеведущий был вынужден продолжить передачу.

Более того, ведущий сконцентрировал внимание телезрителей на казусе ещё сильнее, через какое-то время специально пригласив уборщицу в студию и представив её аудитории.

«Мы хотели бы презентовать и показать вам человека и познакомить с ним. Анна Григорьевна, мы вас приглашаем. Проходите к нам. Вы сегодня этого человека уже увидели, спонтанно. Друзья, знакомьтесь, это хозяйка нашей студии, которая создаёт тут комфорт. Благодарим вас за это», – сказал телеведущий.

«Вот и ответ на вопрос: почему Первый национальный канал никто не смотрит», – прокомментировали произошедшее в Telegram-канале «Соросята».