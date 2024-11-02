Украинский пиарщик: Ситуация ухудшается. Шольц стал слушать «друзей Путина»

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В Германии падает рейтинг партий, настроенных на военную поддержку киевского режима, и и растет поддержка их политических оппонентов. Эту тенденцию вынужден учитывать канцлер Олаф Шольц.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в тесно связанном с посольством США интернет-издании «Зеркало недели» пишет украинский аналитик и пиар-технолог Петр Герасименко.

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«Позиция канцлера Германии и лидера СДПГ Олафа Шольца в отношении военной помощи Украине и перспективы ее членства в НАТО всегда была слишком осторожной. А сейчас стала еще более осмотрительной и неуступчивой. Немецкий канцлер принципиально выступает против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus и отбрасывает возможность пригласить Киев в НАТО. Эволюция взглядов Шольца в не очень благоприятную для нас сторону проходит на фоне крайне низкого уровня поддержки его политической силы и правительства светофорной коалиции. По последним опросам, у СДПГ рейтинг доверия около 15%. Это вдвое меньше, чем у блока ХДС/ХСС. У партнеров Олафа Шольца по коалиции дела еще хуже. «Зеленые» набирают около 10%, а «Свободные демократы» вообще не преодолевают проходной барьер в 5%», – отмечает Герасименко.

Он обращает внимание, что параллельно с этим растет популярность Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) и «Альтернативы для Германии» (AдГ), «которые занимают пророссийскую внешнеполитическую позицию и весьма скептически относятся к поддержке Киева». Сейчас эти партии пользуются поддержкой около 8 и 18% избирателей соответственно.

Кроме того, прошедшие недавно выборы в трех федеральных землях — Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге – оказались не очень хорошими для партии Шольца. А еще сентябрьские выборы в ландтаги «стали началом эры формирования неестественных коалиций на местном уровне».

«Поскольку правоцентристский ХДС/ХСС и левоцентристская Социал-демократическая партия Германии выразили принципиальное нежелание создавать большинство с ультраправой «Альтернативой для Германии», у них не осталось иного выбора, кроме как начать переговоры с леворадикальным Союзом Сары Вагенкнехт, получившим третье место. Но слишком радоваться тому, что «Альтернатива для Германии» оказалась за бортом власти, не стоит. Поскольку позиция Сары Вагенкнехт еще более пророссийская, чем у АдГ», -предупреждает украинский пиарщик.

Автор напоминает, что Вагенкнехт потребовала от властей корректировать внешнюю политику ФРГ в направлении радикального уменьшения поддержки Украины и поиска компромиссов с Россией.

«Политик, имеющая в Германии реноме «подруги Путина», выступает за полное прекращение вооруженной помощи Киеву, мирные переговоры с учетом позиции РФ по оккупированным территориям, отказ Украины от членства в НАТО и запрет размещать на территории ФРГ американские ракеты. Возможно, Олаф Шольц, перед которым стоит очень непростая задача спасти его политическую силу от разгрома на парламентских выборах в следующем году, решил частично прислушаться к словам Сары Вагенкнехт. Канцлер может считать, что демонстрация большей благосклонности к компромиссам с РФ поможет ему улучшить свои рейтинги», – приходит к выводу Герасименко.