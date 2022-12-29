Украинский пилот: У русских появились крайне опасные ракеты «воздух – воздух»

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Россия имеет существенное преимущество над Украиной по военной авиации и наземным средствам ПВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил пилот ВСУ Вадим Ворошилов, 12 октября потерявший свой самолет в Винницкой области в «воздушном бою» с дронами-камикадзе и получивший за это звание героя Украины от президента.

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Он призывает не впадать в недооценку противника, поскольку «он – опасен».

«Я отрицательно отношусь к высказываниям, что там какие-то «чмоны» и все остальное. Нет! Это враг. У них существенное преимущество по воздушным судам и наземным средствам ПВО. Они умеют работать, они тоже учатся на этой войне, как и мы.

Когда говорят о комфортных условиях для врага, речь идет о возможности их истребительной авиации работать, не входя в зону нашей ПВО. Но когда они попадают в эту зону, то каждый раз в сводках от Генштаба вы видите достоинства напротив уничтоженных воздушных целей», – сказал украинский пилот.

У него поинтересовались, способна ли его удивить российская авиация.

«Да, но не самолеты. Надо понимать, что самолет – это больше платформа, носитель авиационных средств поражения. Именно эти средства могут дать преимущество в воздухе. Недавно у русских появились ракеты класса «воздух – воздух» большой дальности Р-37M. Можно сказать, что это их новейшее вооружение, хотя это, конечно, советская разработка, которую они модернизировали. Заявленная ими дальность поражения воздушных целей очень серьезна – до 400 км. По факту мы видим меньшие цифры, но все равно это средство поражения очень опасно», – добавил Ворошилов.

При этом он говорит, что в ВСУ постоянно анализируют воздушные бои с применением этих ракет и находят «методы борьбы с ними».

В настоящее время Р-37 считается наиболее дальнодействующей управляемой ракетой «воздух-воздух» в мире. Два года назад модификация ракеты Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57, кроме того прошли испытательные пуски ракеты с борта Су-35С.[

Отметим, что Ворошилов взял себе позывной «Karaya», который был у знаменитого гитлеровского аса Эриха Хартманна, получившего от Гитлера Железный крест.