Украина – более серьёзный противник для РФ, чем всё НАТО вместе взятое.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст и безнадежный свидомит Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сейчас не дай бог проверить, работает ли 5 статья, на примере, например, Сувалкского коридора . Потому что при всём моём уважении к балтийским странам, балтийские страны просто в силу своего размера таковы, что если согласования будут идти 5 дней, то опасаюсь, что могут ничего не согласовать уже, не с чем будет согласовываться . Очень небольшие размеры», – сказал Валетов.

Он подчеркнул, что другое дело – Украина.

«Русским не надо бояться НАТО, им уже надо нас бояться. Потому что у нас уже это личное, а боевой опыт у страны несколько больше, чем у всего НАТО вместе взятого. И у всех есть персональная причина ненавидеть, а у многих их несколько.

Поэтому, не знаю, соседство с НАТО – это была сладкая булка, конфетка. А вот соседство с нами сейчас на много лет, я полагаю, будет очень нехорошим и небезопасным. Для нас оно небезопасное, но теперь оно будет небезопасно и для той стороны», – вещал свидомый фантаст.