Украинский писатель-фантаст: Существование Украины для РФ опаснее, чем соседство с НАТО
Украина – более серьёзный противник для РФ, чем всё НАТО вместе взятое.
Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст и безнадежный свидомит Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас не дай бог проверить, работает ли 5 статья, на примере, например, Сувалкского коридора. Потому что при всём моём уважении к балтийским странам, балтийские страны просто в силу своего размера таковы, что если согласования будут идти 5 дней, то опасаюсь, что могут ничего не согласовать уже, не с чем будет согласовываться. Очень небольшие размеры», – сказал Валетов.
Он подчеркнул, что другое дело – Украина.
«Русским не надо бояться НАТО, им уже надо нас бояться. Потому что у нас уже это личное, а боевой опыт у страны несколько больше, чем у всего НАТО вместе взятого. И у всех есть персональная причина ненавидеть, а у многих их несколько.
Поэтому, не знаю, соседство с НАТО – это была сладкая булка, конфетка. А вот соседство с нами сейчас на много лет, я полагаю, будет очень нехорошим и небезопасным. Для нас оно небезопасное, но теперь оно будет небезопасно и для той стороны», – вещал свидомый фантаст.
Спасибо!
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