Украинский писатель: Мы должны уничтожить Россию. Ей не место на планете

23.06.2022  14:55 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

В случае победы Украины Россия должна будет разделиться на массу мелких государств.

К такому выводу в эфире львовского телеканала НТА пришел писатель  Виталий Капранов, числящийся боевиком неонацистского полка «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае победы Украины Россия должна будет разделиться на массу мелких государств. К такому...

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«Мы душу и тело положим не только за свою свободу, но и за справедливость, которая должна уничтожить Россию как страну. Нам не жить на одной планете – или Украина, или Россия. Россия должна быть уничтожена, должна быть разделена на части, которые не смогут объединиться и повторить этого паскудства, которое они делают», – сказал писатель.

« К сожалению, выживет тут кто-то один, и мы все сделаем для того, чтобы это была именно Украина», – заявил Капранов.

 

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