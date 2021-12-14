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Новости Украины

В топах видео, которые граждане Украине чаще всего искали на Youtube в течение года, нет ни одного украиноязычного.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке на страницах киевского журнала «Новое время» пишет украинский писатель и сценарист Андрей Кокотюха.

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«В конце ноября соцсети распространяют новость о развитии украинского сегмента Youtube. Радостные пользователи ссылаются на составленный обозревателями рейтинг из тридцати украинских Youtube-каналов. У их создателей от 3 до 300 тыс. подписчиков и от 400 тыс. до 5 млн просмотров. Тематика — от науки и путешествий до музыки, кино и детского контента. Так и просится с языка цитата из победного стиха Павла Тычины: «Ростемо ж ми, гей!», – сообщает автор.

Впрочем, далее статистика оказывается совсем нерадостной для украинцев.

«Но уже в первых числах декабря Google показал другую картину украинского мира. В топах видео, которое наши граждане чаще всего искали на Youtube в течение года, нет ни одного украиноязычного. Единственный сериал украинского производителя — Папик от Квартала 95 — создан на русском. Украинский музыкальный продукт в топ-10 есть. Однако ни одного украиноязычного трека. К тому же большинство исполнителей давно выступают в России, за что им достается в комментариях и от патриотически настроенных медиа. Так выглядит хроника «перемоги» и «зради» в украинском сегменте популярного видеосервиса», – сокрушается писатель.

По его словам, еще три года назад среди топовых исполнителей по итогам года упоминались украиноязычные Дзидзьо и Kazka.

«Сейчас украиноязычный и проукраинский контент проиграл войну за предпочтения и количество просмотров, а значит, за интерес широких масс», – резюмировал Кокотюха.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Кокотюха заявил, что сказки Пушкина «прививают любовь к агрессору».

Также он признал, что украинские писатели не смогли заменить своим соотечественникам современных российских авторов.