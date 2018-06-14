14.06.2018, Киев, ОЛьга Козаченко
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Россия, Спорт, Украина

Украинский писатель объявил “точечный бойкот” чемпионату мира


Отказ от просмотра трансляции чемпионата мира по футболу, который сегодня стартует в России, – это вполне здоровая вещь.

Об этом в комментарии киевскому журналу “Новое время” заявил украинский писатель Тарас Прохасько, отвечая на вопрос, будет ли он смотреть чемпионат мира.

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“В этом году не буду его смотреть принципиально. Я вообще не смотрю российское телевидение, мне неинтересно, что там происходит. Как по мне, даже такой одиночный или точечный бойкот – вполне здоровая вещь.. То, что сборная Украины не вышла на ЧМ-2018, в некотором роде облегчило выбор и уменьшило соблазны. В то же время я понимаю, что есть украинцы, которые поедут в РФ на матчи, будут болеть и останутся счастливы, что побывали на ЧМ”, – сказал писатель.

А вот музыкант Александр Сидоренко (Фоззи), которому задали аналогичный вопрос, заявил, что будет пристально следить за игрой сборной России, чтобы “праздновать каждый мяч” в ее ворота.

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