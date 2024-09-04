Украинский писатель: «Путинский режим – народный, и это главная проблема»

Российское государство и общество находятся не в том состоянии, когда убийство лидера может что-то радикально изменить, особенно в пользу Украины и Запада.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст и безнадежный свидомит Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе беседы Киселёв сказал, что «для начала нужно, чтобы Путин сдох – это на сегодняшний день обязательное условие», с чем Валетов категорически не согласился.

«У меня первая мысль – а Патрушев? А что там мало тех, кто подставит плечо этой политике? Я думаю, что их очень много. К сожалению, мы имеем дело с построенной системой. Грамотно построенной системой, которая многоуровнево прикрывает диктатуру… У меня нет веры в то, что одна смерть может что-то изменить. Да – если это какой-то лидер, который ведёт страну совершенно не в ту сторону, народ бунтует, а он кровью, мечом заставляет народ идти, куда ему хочется, и вот его убили… Возьмём пример Чаушеску. Разорванная, расстрелянная семья Чаушеску, «терпець обирвався», как говорят на Украине. Буквально до этого весь народ ликовал и встречал аплодисментами председателя Компартии Румынии, а тут раз – и его во дворе расстреляли вместе с женой без суда и следствия, просто в гневе. И Румыния пошла по другому пути. Но при этом режим был действительно антинародным. Я вижу проблему в том, что в России сейчас народный режим», – печалился укро-писатель из Днепропетровска.