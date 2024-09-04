Украинский писатель: «Путинский режим – народный, и это главная проблема»

Вадим Москаленко.  
04.09.2024 17:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 459
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российское государство и общество находятся не в том состоянии, когда убийство лидера может что-то радикально изменить, особенно в пользу Украины и Запада.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст и безнадежный свидомит Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское государство и общество находятся не в том состоянии, когда убийство лидера может что-то...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

В ходе беседы Киселёв сказал, что «для начала нужно, чтобы Путин сдох – это на сегодняшний день обязательное условие», с чем Валетов категорически не согласился.

«У меня первая мысль – а Патрушев? А что там мало тех, кто подставит плечо этой политике? Я думаю, что их очень много. К сожалению, мы имеем дело с построенной системой. Грамотно построенной системой, которая многоуровнево прикрывает диктатуру… У меня нет веры в то, что одна смерть может что-то изменить. Да – если это какой-то лидер, который ведёт страну совершенно не в ту сторону, народ бунтует, а он кровью, мечом заставляет народ идти, куда ему хочется, и вот его убили… Возьмём пример Чаушеску.

Разорванная, расстрелянная семья Чаушеску, «терпець обирвався», как говорят на Украине. Буквально до этого весь народ ликовал и встречал аплодисментами председателя Компартии Румынии, а тут раз – и его во дворе расстреляли вместе с женой без суда и следствия, просто в гневе. И Румыния пошла по другому пути. Но при этом режим был действительно антинародным. Я вижу проблему в том, что в России сейчас народный режим», – печалился укро-писатель из Днепропетровска.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть