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Поэт Александр Пушкин является важным маркером присутствия России, а потому памятникам в его честь якобы не место на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда» заявил украинский писатель Сергей Жадан, оказывающий помощь ВСУ.

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У него поинтересовались, как живет без памятника Пушкину Харьков, где побывал писатель.

«Харьков, мне кажется, не заметил исчезновение Пушкина. Наша история последних лет подтверждает, что там, где у общества есть воля и сила навязать свои взгляды государству, там нужно делать и не прикрываться какими-то воображаемыми настроениями или электоральными предпочтениями», – сказал Жадан.

Кроме того, он попытался объяснить, почему Пушкину не место в Харькове.

«Трудно впервые сказать, что несмотря на свою литературную значимость или свой литературный масштаб, Пушкин, как и все остальные русские поэты, является составной частью русского культурного пространства. Которое в свою очередь является неотъемлемой составляющей российского политико-идеологического пространства. Понимаешь, что культура – это не просто развлечения. Культура – это важная составляющая, базовая составляющая нашего мировоззрения и идентичности. Для нас украинцев – это украинская культура. Для русских – их культура. И понятно, что для них Пушкин не просто поэт, а важный маркер их присутствия в мире, маркер их идентичности», – считает писатель.

Он признал, что памятник Пушкину в Харькове имеет историческую ценность и напомнил, что его пытались взорвать националисты под руководством Николая Михновского.

«Немногие помнят, но украинский национализм официально родился в Харькове. Группа Михновского начала работу в Харькове. И одним из первых объектов их деятельности был памятник Пушкину, который они попытались взорвать, и у них ничего не получилось», – отметил собеседник «УП».

Ему напомнили, что, выступая в Европарламенте, он назвал нынешние события «войной культур».

«Бесспорно, это война Пушкина против Шевченко, хотим мы этого или не хотим», – согласился писатель.

По его мнению, в культурном смысле украинцы наносят русским больше потерь «в плане выстраивания своих нарративов и своего пространства».

«В украинском обществе происходят большие перемены. К примеру, подростки все чаще выбирают украинское», – заявил Жадан.