Украинский писатель: Все пересуды о статусе Донбасса бессмысленны

18.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия не отдаст Донбасс Украине, рано или поздно этот регион войдет в состав РФ.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший киевский журналист и писатель Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, все, что сегодня происходит в Донбассе, включая выдачу паспортов и хождение рубля как валюты в ЛНР и ДНР, свидетельствует о том, что на Украину регион не вернется.

«Мне иногда пишут: «А что, действительно, хотят запихнуть Донбасс в Украину? Смотрите, там переговоры, там еще что-то».

Я говорю: «Да». И для этого выдают на Донбассе российские паспорта. И для этого там сейчас ввели в обиход рубль. Для этого сейчас планируют восстановить железнодорожное сообщение. Все для того, чтобы вернуть на Украину…

Да, политика такая вещь, говорить можно все, что угодно. Но есть факты. И факты противоречат тому, что говорят политики. Я не вижу ничего, объективно, ничего такого, что бы свидетельствовало о том, что Донбасс собираются возвращать Украине. Все это «бла-бла-бла».

Я думаю, что в Москве прекрасно понимают, что Киев никогда не выполнит Минские соглашения. Зеленского, в принципе, загоняют в угол. – «А ты будешь их выполнять?». – «Да, я буду их выполнять». – «А вот этот пункт ты будешь?». – «Нет, а вот этот я пункт не буду». – «Так как же ты будешь выполнять Минские соглашения? Если ты хочешь их выполнить, ты должен внести изменения в Конституцию». – «Нет, мы их будем выполнять, но изменения вносить не будем».

Вот и все. Естественно, это дает возможность Пушилину заявить о том, что наша цель – это вхождение в состав России. И, поверьте мне, рано или поздно это произойдет», – заявил Ваджра.