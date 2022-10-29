Украинский писатель: Захлебнувшись радиацией, до победы не доживем

29.10.2022  15:00 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Российская Федерация созрела до нанесения удара в «верховный бункер»

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Країна» приходит украинский писатель Сергей Чирков.

Российская Федерация созрела до нанесения удара в «верховный бункер» К такому выводу, передает корреспондент...

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«Путин угрожает не Украине – нас он уничтожает. Он угрожает миру. Радует, что Соединенные Штаты и НАТО созрели к немедленному ответу. Обещают после применения ядерного оружия обнулить армию агрессора», – пишет Чирков.

Впрочем, он тут же находит негатив для Украины в таком сценарии.

«Но благородно ли жертвовать невинной Украиной, которая, захлебнувшись радиацией, имеет перспективу не увидеть сокрушительное возмездие? Или благородно рисковать здоровьем целого континента?», – задается вопросом автор.

Писатель фактически признает, внутреннюю ситуацию в России раскачать не удастся.

«Олигархи смирились с финансовыми и бизнес-потерями и скулить перестали. Национальные окраины молчат, боясь потерять кладбищенскую стабильность. Общественные слои, накачанные телевизионной пропагандой, аплодируют каждой капле украинской крови, каждому выстрелу в сторону Киева. Однако спокойствие это – призрачное, единство – кладбищенское.

Московиты привыкли аплодировать, а не гибнуть. Хотят покоя, полных полок, возвращения утраченных благ. Им надоел Путин, забравший то, что имели. Они не выйдут на Красную площадь, не составят заговора даже под одеялом. Будут сидеть, кто в малахитовой, кто в земляной норе и ждать. Чтобы кто-нибудь пришел и сделал за них их работу. Или откуда-то прилетело и разнесло на мелкие камни неистребимый, как Керченский мост, бункер.

Московия созрела до прилета в верховный бункер», – надеется Чирков.

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