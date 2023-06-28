Украинский плацдарм на левом берегу Днепра не могут уничтожить уже пятые сутки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пятые сутки уже длятся попытки российской стороны выбить украинский спецназ, переправившийся на лодках через Днепр в Херсонской области и создавший небольшой плацдарм на левом берегу реки, прикрываясь уцелевшими опорами бывшего Антоновского моста.

Сегодня Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ на северной части острова Антоновский. Однако, судя по сообщению военкоров, речь идёт лишь части сил противника. Полностью вражеский плацдарм еще не ликвидирован, пишет фронтовой журналист Александр Харченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«До настоящего времени десант противника все еще находится на месте высадки. Что мешает нашим бойцам сбросить украинцев в воду? Во-первых, ВСУшники высадились на остров. Да, он прилегает вплотную к Алешкам, но это все же топкий остров с большим количеством болот. Добраться до моста можно по единственной асфальтовой дороге. Украинцы прекрасно об этом знают, поэтому применили системы дистанционного минирования и проезд по дороге стал чрезвычайно опасным. Кроме того, чтобы нарушить нашу логистику сегодня ночью противник взорвал заминированный катер под Малым мостом возле Алешек. Бездействуют ли российские войска? Нет. По украинскому десанту работает артиллерия. Сегодня ТОС положил ракету прямо под опоры моста и ВСУшники срочно запросили эвакуацию раненых. Достаточно ли мы выкладываем снарядов? Конечно нет. С мест еще раз попросили подвести больше снарядов. Бойцы на передовой мечтают о том, чтобы пролет Антоновского моста все же сложили авиабомбой и тогда эффективность артиллерии возрастет в разы. Украинцы давно вынашивают планы по форсированию Днепра и нельзя давать командованию ВСУ повод провести эту операцию. Тем более, что быстроходные лодки и понтоны ждут своего часа на правом берегу Днепра», – пишет Харченко.

Его коллега военкор Евгений Лисицын сообщает, что численность десанта ВСУ увеличивается.

«Вчера вечером десант ВСУ, численностью уже до 70 человек, пытался перебрасывать пополнение. ВС РФ задействовали авиацию. Следом били Солнцепёки и Грады. Пока зона контроля ВСУ здесь не расширяется, но по одной из версий Херсонское направление может стать ключевым на втором этапе контрнаступления», – предупреждает автор.

Доктор политических наук Игорь Скурлатов также предупреждает, что ВСУ воодушевлены усехом возле Алешек и попробуют осуществить аналогичные переправы в других местах.

«Основные силы должны прибыть в ближайшие дни для проведения операции по форсированию реки Днепр в районе Каховской ГЭС и взятия Новой Каховки на фоне нашей неспособности выбить роту врага, закрепившуюся на российской территории у Антоновского моста… Не забывайте, что 50 тысяч резерва врага ещё и не вступало в бои», – пишет Скурлатов.

Политолог Владимир Корнилов обращает внимание, что известие о плацдарме на левом берегу Днепра уже смакуется в западной прессе.

«Голландская газета NRC очень воодушевлена сообщениями о создании украинцами плацдарма на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. И иллюстрирует это известие такой картинкой. Видимо, они полагают, что боевики ВСУ именно так переправлялись через Днепр. Танки тоже под чайку замаскируют? Или под стаю гусей?» – комментирует Корнилов.

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев говорит, что так долго украинцев выбивают из-за стремления избежать лишних потерь.

«Там сама логистика сильно затруднена, для наших войск проблема – с одной стороны подлететь, а с другой подтащить ничего не можем. Думаю, что у командующего группировкой хватит ума, чтобы вражескую банду обнулить при минимальных потерях. Они говорят, товарищ командующий, мы можем, конечно, штурмом пойти туда, но людей терять не хочется, ситуация нам не угрожает, мы потихоньку врага выбьем, задачу выполним», – сообщил Гурулев.