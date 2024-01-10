Украинский подполковник сливал российской разведке данные о военных заводах

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В Запорожье задержан высокопоставленный в прошлом офицер областного УМВД, которого обвиняют в сотрудничестве с российской военной разведкой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного действующего в Запорожье агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (известного как ГРУ). Злоумышленник пытался выявить и передать агрессору геолокации местных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины», – говорится в сообщении.

В первую очередь разведчика интересовали заводы, производящие боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Кроме того, он отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники на территории областного центра.

«С этой целью он объезжал город на общественном транспорте и скрыто фиксировал инфраструктурные объекты, которые, по его мнению, могли использовать для базирования украинских войск или производства средств поражения», – утверждают в украинской спецслужбе.

Задержанным оказался экс-заместитель начальника отдела бывшего областного управления МВД, который в 2014 году уволился со службы.

В настоящее время он арестован, ему грозит пожизненное заключение.