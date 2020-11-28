28.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Украинский полицай негодует: «Первоклассники нас называют ментами»


Украинские полицейские недовольны влиянием, которое старшее поколение оказывает на молодежь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время заявил начальник департамента патрульной полиции Украины, экс-участник карательной операции против республик Донбасса Евгений Жуков.

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«Мы сейчас работаем с детьми. Ребенок, который ходит в садик, даже не знает слово «милиция». Он уже растет со словом «полиция» или «патрульная полиция». Мы хотим сделать так, чтобы у молодежи представление о полицейском было такое: защитник, друг. Поэтому мы ходим по школам, рассказываем о полиции. К сожалению, иногда мнение молодежи формирует старшее поколение. Я лично наблюдал ситуацию, когда полицейские пришли к первоклассникам — все красиво, книжечки. И сидит ребенок и говорит: о, менты! Откуда он взял это слово?», – недоумевает Жуков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Одесской области после скандала вывели за штат весь личный состав патрульной полиции.

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