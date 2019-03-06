Украинский политик: А ведь главный филаретовец Крыма оказался «зрадником»!

06.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Раздутый украинскими СМИ скандал вокруг задержания на минувших выходных в Крыму представителя раскольнической «Православной церкви Украины» Павла Куща («архиепископ Климент») сопровождается попыткой умолчать факт «зрады» со стороны главного филаретовца полуострова.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, обращая внимание на то, что, как уже неоднократно сообщалось, Кущ одним из первых в 2014 году получил гражданство в РФ.

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«Что-то последнее время у Петра Порошенко с Томосом не все в порядке. К себе в команду и в новую так называемую «Церквушку ада» он набирает одних предателей. Но как-то в средствах массовой информации заметили всего лишь только российский паспорт. А что этим своим поступком он признал Крым российским, не заметили», – пишет Журавко.

«В Украине никто не заметил, что против Климента должны были возбудить уголовное дело за измену родине, за то, что он имел второе гражданство. Мало того, он признал Крым российским и этим нарушил украинское сегодняшнее мнимое законодательство. Так что он уже должен давным-давно быть в СИЗО и давать показания, как он предал «европейское» государство Украина. Но, как всегда, это же Петин холоп и служитель самопровозглашенной церквушки Варфоломеевской. Так что можно и дальше таким архиепископам нарушать законодательство», – отмечает политик.

«Кстати, а где же высказывания по этому инциденту Петра Порошенко?! Что-то он молчит! Как же так? Вокруг него одни предатели. А он даже и не прокомментирует. А ведь посмотрите – в международном сообществе эту раскольническую церковь практически нигде в православном мире не признали. Даже сам Варфоломей не комментирует», – обращает внимание Журавко.