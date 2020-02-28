Украинский политик: Берия оказался прав, Галичину присоединять было нельзя

28.02.2020, Киев, Игорь Петров

Политсовет Партии регионов в 2014 году предлагал ликвидировать Евромайдан законными методами, но у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не хватило смелости.

Своими воспоминаниями в эфире канала «Перший Козацький» поделился экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я предлагал не то, чтобы что в асфальт закатать Майдан, нет, я просто предлагал действовать в рамках Конституции. Технологии были. Захарченко (глава МВД, – ред.) выступал, он говорил о том, что у нас есть технологии выхватывать самых активных из толпы, и постепенно активность будет спадать, и службы знают, как это делать. Я предложил вообще блокировать Майдан – сил хватит, чтобы закрыть Майдан и только работать на выпуск.

И не надо никого закатать в асфальт, хотя по Конституции имели право.

И уже захватывали в это время склады на Западной Украине, уже захватили областные советы, приковали губернатора к столбу, я помню, холодной водой поливали, избивали и так далее. То есть, это уже происходило.

Но Янукович оказался просто ссыкуном. Понимаете? Просто ссыкуном. Я не знаю, как это слово заменить, я понимаю, что она не эфирное», – сказал Балицкий.

На Майдане стояли в основном жители Запада Украины, и национализм тоже пошел с Запада.

«Называйте вещи своими именами: ровненские, волынские, львовские ребята, которые приехали. На Майдане там процентов 5, может, было из восточных областей. Это не вы свергли моего президента.

Эта вот шароваршина с Запада пришла. Я глубоко убежден, что все наши проблемы, все проблемы нашей страны возникли с 1939 года, когда предупреждал Берия, кстати, предупреждал Сталина, что ни в коем случае нельзя присоединять западные территории», – сказал экс-депутат.

Западенцы ненавидят генерала Ватутина, потому что их деды воевали за нацистов, подчеркнул он.

«Вопрос – вот в чем: почему они так, с такой пролетарской ненавистью выгрызают этот памятник Ватутину? Я объясню свое видение этого вопроса, почему они кидаются на него, забрасывают яйцами – да потому, что Ватутин нас освободил от фашистов, а им было очень комфортно при фашистах. Понимаете? Ватутин освободил нас от них. Это они ходили здесь с повязками УПА, УНА-УНСО и всей остальной хренью. Тех же самых евреев они же в Бабьем яру закапывали, это же они убивали живых людей, наших дедушек и бабушек, они насиловали, отнимали, убивали. Они это делали вместе с фашистами. Поэтому для них Ватутин – это символ их поражений. Это их деды проиграли, деды-полицаи. Это они, которые вешали и убивали. Они несли на себе фашистскую идеологию.

Почему была дивизия СС «Галичина», «Нахтигаль»? Это дивизии, которые возникли на западной Украине. Такое невозможно было, допустим, в Запорожье или Днепропетровске, набрать такую дивизию. А там они шли сами. У них герой Бандера, который уничтожал тысячами людей. Это фашистская философия, она там очень живет, они с детства с молоком матери вас воспринимали «москаль-враг», – сказал Балицкий.