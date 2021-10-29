Украинский политик: «Германия обязана Украине за Вторую мировую»

29.10.2021 16:52 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Нужно наконец вдолбить немецкому обществу, что Германия виновата за Вторую мировую войну не перед Россией, а перед Украиной, находящейся сейчас на передовой «гибридной войны».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила председатель комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Необходимо]объяснять немецкому обществу, что именно Украина во время Второй мировой войны понесла самые большие человеческие потери. И если чтить память жертв Второй мировой войны, то делать это не в Москве, а в Киеве. И в Берлине должен появиться (это то, что делает наш посол Андрей Мельник) памятник жертвам , украинским погибшим военным во время Второй мировой войны, и тогда для современного немецкого избирателя будет больше понимания, почему Германия обязана», – заявила Гопко.

«Мы не говорим, что мы хотим финансовой компенсации, потому что они сразу начинают этого бояться. Но почему Германия обязана сейчас Украине, которая в ХХ веке прошла через невероятные испытания, включительно с голодомором и геноцидом, и почему сейчас мы на передовой», – добавила бывший депутат.