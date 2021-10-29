Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
29.10.2021 16:52 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

Украинский политик: «Германия обязана Украине за Вторую мировую»

Новости УкраиныНужно наконец вдолбить немецкому обществу, что Германия виновата за Вторую мировую войну не перед...

Нужно наконец вдолбить немецкому обществу, что Германия виновата за Вторую мировую войну не перед Россией, а перед Украиной, находящейся сейчас на передовой «гибридной войны».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила председатель комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«[Необходимо]объяснять немецкому обществу, что именно Украина во время Второй мировой войны понесла самые большие человеческие потери. И если чтить память жертв Второй мировой войны, то делать это не в Москве, а в Киеве. И в Берлине должен появиться (это то, что делает наш посол Андрей Мельник) памятник жертвам, украинским погибшим военным во время Второй мировой войны, и тогда для современного немецкого избирателя будет больше понимания, почему Германия обязана», – заявила Гопко.

«Мы не говорим, что мы хотим финансовой компенсации, потому что они сразу начинают этого бояться. Но почему Германия обязана сейчас Украине, которая в ХХ веке прошла через невероятные испытания, включительно с голодомором и геноцидом, и почему сейчас мы на передовой», – добавила бывший депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть