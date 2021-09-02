Украинский политик извинился: Талибы оказались лучше Зеленского

02.09.2021 15:34 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинское руководство намного хуже признанного террористическим движения Талибана, который не опускается до водной блокады или навязывания языков.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу в прямом эфире извиниться – в одной из передач я называл Зеленского «маленьким симпатичным талибом». Я совершил большую ошибку, признаюсь. Я признаюсь после того, как прочитал информацию о том, что талибы сбросили воду в водохранилища и открыли шлюзы, чтобы вода пошла в восточные провинции Ирана», – отметил политик.

«После того, как талибы приняли всеобщую амнистию в своей стране, а сегодня после того, как они сказали, что в Афганистане будет функционировать три языка, включая и узбекский. Я приношу свои извинения, больше я не буду называть его «маленьким симпатичным талибом». Потому что на Украине ничего подобного Зеленский не делал», – сказал Килинкаров.

Напомним, ранее в Киеве потребовали лишать родительских прав за русскую музыку.