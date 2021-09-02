Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
02.09.2021 15:34 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Афганистан, Дзен, Крым, Политика, Украина
Просмотров:

Украинский политик извинился: Талибы оказались лучше Зеленского

Новости УкраиныУкраинское руководство намного хуже признанного террористическим движения Талибана, который не опускается до водной блокады...

Украинское руководство намного хуже признанного террористическим движения Талибана, который не опускается до водной блокады или навязывания языков.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Хочу в прямом эфире извиниться – в одной из передач я называл Зеленского «маленьким симпатичным талибом». Я совершил большую ошибку, признаюсь. Я признаюсь после того, как прочитал информацию о том, что талибы сбросили воду в водохранилища и открыли шлюзы, чтобы вода пошла в восточные провинции Ирана», – отметил политик.

«После того, как талибы приняли всеобщую амнистию в своей стране, а сегодня после того, как они сказали, что в Афганистане будет функционировать три языка, включая и узбекский. Я приношу свои извинения, больше я не буду называть его «маленьким симпатичным талибом». Потому что на Украине ничего подобного Зеленский не делал», – сказал Килинкаров.

Напомним, ранее в Киеве потребовали лишать родительских прав за русскую музыку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть