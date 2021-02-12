Украинский политик хочет поставить памятник «Путину-спасителю»

12.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко предложил установить памятник президенту РФ Владимиру Путину на Украине.

Об этом Журавко написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я хочу выступить с инициативой поставить в Украине памятник президенту России Владимиру Владимировичу Путину – главному спасителю украинских солдат. Благодаря его действиям в Минске ровно 6 лет назад тысячи украинских солдат вернулись домой живыми, а не остались лежать на холодных терриконах Донбасса! В этот день 6 лет назад, друзья, после длительных переговоров, были, наконец, подписаны Минские Соглашения, также известные как «Минск-2», – пишет Журавко.

По его мнению, соглашения не были реализованы исключительно по вине Киева.

«Знаете, всё, что происходит последние 6 лет, показывает, что нет никакого международного права. Что нашу страну, мою родную и любимую Украину, просто используют как таран против России. Все, у кого есть глаза и хоть полторы извилины, могут своими глазами прочитать текст соглашений и понять, кто их не соблюдает. Но при этом на всех международных уровнях, все на голубом глазу заявляют, что «Россия должна выполнять Минские Соглашения».

А представьте, она начнет, скажет: «не, ну раз вы настаиваете, то мы сейчас придем в Киев и изменим Конституцию Украины в соответствии с тем, о чем договорились 12.02.2015» – ой какой же вой начнется!

Но, понимая это, понимая, что Украина, не субъект международных отношений, а просто пешка в руках тех, кто хочет нагадить России – тех, кто готов делать эти гадости угробив, если надо, хоть всех молодых парней Украины, Путин и согласился на Минск-2.

Чтобы граждане Украины с обеих сторон перестали погибать. Чтобы тысячи и тысячи солдат ВСУ смогли вернуться домой, а не были вынуждены погибать и убивать детей Донбасса по прихоти вашингтонских и брюссельских хозяев.

Так что, друзья, закончу с того, с чего начал – каждый украинский «воин света», который сейчас жив – обязан этой своей жизнью Путину. Потому что Путин вполне мог не лететь в Минск. Как и в случаи с Минском-1 после Иловайска, в феврале 2015 ВСУ фактически перестали существовать как боеспособная структура. Войска ЛДНР могли и в сентябре 2014, и в феврале 2015 просто истребить ВСУ под ноль.

Путин так же прекрасно знал, что санкции против России будут вводить в любом случаи – повод, будь то Украина, Скрипаль, Навальный или Чингачгук, там придумают. Так что, единственным поводом для Путина подписывать Минск-2 было именно спасение жизней тысяч граждан Украины (ну, и может быть, на полпроцента, он все-таки верил в порядочность Порошенка и европейцев, и что они все-таки выполнят взятые на себя обязательства, что, опять-таки, было бы выгодно в первую очередь народу Украины)», – пишет Журавко.