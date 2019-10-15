Украинский политик: Мы безнадежно отстаем от Крыма в развитии

15.10.2019, Киев, Максим Карпенко

В противовес пяти годам разрушения Украины Крым, вышедший из ее состава в 2014 году, продолжает активно развиваться.

К такому выводу пришел украинский политик Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем блоге Волга делится впечатлениями от недавней поездки в Крым. По его мнению, Евромайдан остановил развитие Украины и поставил «крест» на ее экономическом росте.

«Казалось бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на Украине, в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму; царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но не могу. И каждый раз меня сверлит мысль: если бы не Майдан!

Если бы те предложения, которые сделала Россия Украине в ответ на её отказ подписать смертельное для Украины Соглашение с ЕС, если бы мы сегодня были единым культурным и экономическим пространством, если бы те миллиарды, которые Россия предложила нам в качестве прямых инвестиций, если бы наше совместное участие в Китайском Шелковом Пути.

То и вся Украина развивалась бы и строилась так, как это происходит сегодня в Крыму. И не наши люди разбегались бы за работой кто в Россию, кто в Польшу, а поляки стояли бы в очередь к нам», – пишет Волга.

Он отмечает, что в Крыму кардинально противоположная ситуация.

«Здесь дороги кладут, словно утюгом полуостров гладят. Кажется, что это все делает не человек. Кажется, что делают это какие-то великаны, которые живут под землей. Днем их не видно, а ночью они выходят на поверхность и разглаживают Крым большими утюгами. Провел! И дорога. Переместил горы песка – и новая развязка. Поставил огромные опоры – и новый мост.

Симферополь превращается в Столицу. Есть еще, конечно, над чем работать – еще кое-где можно увидеть неопрятность, но такой грязи и хаотичной застройки, как в Киеве, вы уже не увидите. Жилищное строительство идет системно, широко, в соответствии с генпланом. Так строится Симферополь, а Севастополь постепенно и стремительно превращается в современный город-мечту у самого моря.

Спрос на жилье растет параллельно строительству дорожной и другой инфраструктуры полуострова. Работа кипит. Прошло полгода и я обалдел. В ближайшие три года Крым превратиться в Жемчужину. Новую, современную, богатую», – подчеркивает политик.

Он также указывает, что в соседних с Крымом украинских районах – убитая инфраструктура и полная разруха.

«Как только вы перейдете КПП, вас тут же встретят наши дороги. Это чтобы не расслаблялись. Особенно Николаевская область. Во времена упыря Порошенко эту область возглавлял человек-курица по фамилии Савченко. Человек сильный и патриотичный. Отсутствие интеллекта компенсировал патриотизмом.

Ненавидел все советское до жути. Дороги тоже входили в этот список. Декоммунизировал он их по полной. В некоторых местах на дорогах не просто ямы – на дорогах «Девятый вал» Айвазовского, увековеченный в асфальте. И так вся страна. Лихорадит. Разрушается. Готовится к гражданской войне. Ж..па. А Крым продолжает строиться. И плевать ему на то, что у нас происходит», – резюмирует Волга.