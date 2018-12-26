Украинский политик: На границе с российским Крымом начался геноцид

26.12.2018, Херсон , Михаил Рябов

В Херсонской области Украины, граничащей с российским Крымом, осуществляется настоящий геноцид населения, о чем наглядно говорит демографическая статистика.

Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полгода назад я писал и публиковал данные с конкретными числами, что в Херсоне и области смертность превышает рождаемость. С меня некоторые смеялись. Откуда, мол, этот «кремлевский пропагандист-сепаратист», взял это все. Ведь официальная статистика в Украине «демократической» фашистской властью закрыта полностью. Тогда я бил в набат, что Херсон вымирает, и тогда я еще писал, что молодежь выезжает из региона. Рожать детей некому, потому что будущего в этой стране они не видят. Числа, конечно, угрожающие. Смертность превысила рождаемость в два раза.

И вот уже сегодня не я публикую эти числа, а публикуют Херсонские СМИ. Привожу, как цитату из херсонских СМИ: «В 2018 году в Херсонской области появилось на свет 7735 малышей и умерло 13208 взрослых. 1881 человек выехал из региона, — таким образом, население региона сократилось на 7354 человека».

Вот это и есть самый настоящий геноцид, проводимый властью над коренным населением Украины, которому явно готовят судьбу северо-американских индейцев.

Так вот, дорогие мои херсонцы, вся вина и ответственность за такие масштабы смертности населения Херсонщины и его планомерный геноцид, лежит на самом главном убийце народа Петре Порошенко, а в Херсонской области на бывших губернаторах Юрии Одарченко и Путилове.

Сегодня эту ответственность со своими предшественниками, разделяет действующий губернатор Херсонской области Гордеев и все главы районных администраций, которые прислуживают этому фашистскому режиму.

Печально, что сегодня «туман смерти» поедает все живое, оставляя за собой кладбища. Вот результаты деятельности этой банды.

Когда-то я приводил исторические факты, что УПА, нацизм и другие убийцы, ничего построить не могут и жить они не дают нормальным людям. Вот и сегодня все повторяется. Оставляют они за собой смерть и разруху. Задумайтесь, херсонцы, какое они будущее строят для себя и для нас», – пишет Журавко в своем блоге.