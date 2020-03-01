Украинский политик на ТВ обосновал право Крым и Донбасса на отделение

01.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку Украина в 1991 году не спрашивала у российских регионов разрешения на отделения от СССР, сейчас Крым и Донбасс имеют такое же право по собственному желанию выйти из-под власти Киева, устроившего им блокаду и войну.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается крымчан – их ведь никто не спрашивал, когда происходил переворот в Киеве. И нас, на Востоке, никто не спрашивал. Делали то, что считали нужным…

Когда Украина отсоединялась от Советского Союза, мы ведь не спрашивали никого, например, во Владивостоке, или в Кемерово: «А можно нам отсоединиться, или нет?». Мы делали то, что считали нужным, и нас никто 122 калибром не утюжил.

Поэтому, если говорить об их праве, то очень спорный вопрос. Говорить об украинскости Крыма без мнения крымчан – это абсурд», – сказал Балицкий.

Он призвал экспертов и политиков наладить диалог с жителями Крыма.

Балицкий подчеркнул, что жители полуострова считают оккупантом устроивший им экономическую, водную и энергетическую блокаду Киев, а вовсе не Москву.

Фантастическим считает Балицкий и идею размена подачи воды в Крым на возвращение Донбасса под украинское руководство.

«Не надо заниматься фантасмагорией, потому что никаких обменов не будет. Крым уже, в нашу с вами бытность, крайне маловероятно, может перейти когда-то кому-то. Я там три флага видел за последние 30 лет – советский, украинский, сейчас – российский. Надеюсь, когда-то снова поменяется ситуация.

Но забудьте, не питайте иллюзий, не обманывайте людей. За нашу с вами бытность Крым не вернётся. Мы хотели бы этого, но он не вернётся, не надо этим спекулировать и обманывать людей. Никто не выйдет ни на какие майданы, никаких обменов не будет. Для них это то же самое, что развал государственности», – резюмировал бывший парламентарий.