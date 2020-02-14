Украинский политик назвал Мехти Логунова «настоящим героем»

14.02.2020, Киев, Игорь Шаповалов

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о своей беседе с Мехти Логуновым, недавно освобождённым по обмену из украинских застенков. Бывший политузник рассказал о проводимых СБУ пытках и пообещал бороться с фашистами до победного конца.

Об этом бывший парламентарий написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно я пообщался с очень большим, героическим для меня человеком. Ему 85 лет. Зовут его Мехти Логунов. Беседовали мы полтора часа. То, что он мне рассказал, простыми словами не передать. Внутри у меня все кипело. Злости появлялось все больше. Откуда же, все-таки берутся такие офицеры СБУ? Просто подонки! Самые настоящие фашисты!

Возьму всего лишь одну цитату Мехти Логунова. 120 раз его вызывали на допрос в СБУ, а допросы проводили с 7 часов утра до 21 часов вечера. И присудили ему 12 лет лишения свободы, из которых он просидел почти два с половиной года, потеряв почти все свои зубы, и едва не погибнув без нормальной медицинской помощи. Я считаю, что эти служащие, СБУшники, которые принимали участие в этой «спецоперации» – просто нелюди.

В конечном итоге, они ничего не доказали. Пожилого человека не сломали. Его шесть раз записывали в списки на обмен и шесть раз вычеркивали представители украинских властей! Обменяли лишь на седьмой раз! В нашем разговоре Логунов сказал очень сильные слова: «Я вышел из окружения! Да еще и с флагом Победы. Алексей, ты мне являешься внучком, конечно же. Можно я тебя назову, сынок?».

И он говорит мне: «Спасибо тебе за то, что ты борешься! Я хоть с руками и ногами, но тебе намного тяжелей. Вот, что я тебе скажу. Впереди нас ждет большая беда. А вернее, она уже к нам пришла. Ты должен понимать, фашизм вернулся в Украину. Война, после 1945 года, продолжается. Я буду до последних дней бороться против этого нацизма-фашизма, который к нам пришел в страну. Несмотря на мой возраст, на мои больные ноги.

Для меня флаг Победы в Великой Отечественной войне – это слезы радости, слезы горя нашего общего народа. Только Победа может принести нам мир. Без объединения мы можем потерять все. И может пролиться крови гораздо больше, чем уже на сегодня пролилось. Так что ты на правильном пути. А вместе мы сила. И Победа будет за нами!», – отметил экс-депутат.

По мнению Алексея Журавко, на таких людей, как Мехти Логунов, должны равняться все украинцы.

«Вы не поверите, насколько светлый человек! Мудрый и правильно рассуждающий в свои 85 лет. Помимо того, что он ученый. А ведь это пример для нас всех. Сколько много он пережил. Сколько всего страшного он видел своими глазами. У Мехти Логунова было еще шесть братьев. Пятеро из них ушли на фронт, причем троим из них даже не исполнилось совершеннолетия. Все пятеро погибли в войне с нацистами.

После окончания с отличием Харьковского автомобильно-дорожного института, молодой Логунов стал инженером, затем – кандидатом технических наук. За длительную научную карьеру в «багаже» учёного с 66-летним стажем скопились десятки патентов и исследовательских статей.

Украинцы! Этот человек должен для вас всех быть примером стойкости, мужества. От себя лично, я еще раз хочу поблагодарить, всех неравнодушных людей, средства массовой информации, российские, украинские, которые не побоялись рассказать правду об этом героическом человеке. И он сегодня на свободе, во многом, благодаря вам! Я еще раз убеждаюсь, что вместе мы сила! Правда, сказанная нами всеми – это страшнее пули, выпущенной из снайперской винтовки», – написал Журавко.