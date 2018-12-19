Украинский политик: Не прыгайте, а думайте!

19.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Объявленная Петром Порошенко кампания по выявлению государственных служащих с родственниками в России – еще одно звено в цепи усилий марионеточного режима по разрыву некогда единого народа.

Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

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«Я хотел бы напомнить всем вменяемым украинцам о том, что вся эта грязь, которая льётся с экранов киевских СМИ, – это всего лишь пропаганда власти. Штамп «Россия враг для Украины» – придуман Порошенко и Ко для сохранения собственной власти и препятствования пониманию правдивой информации.

Задумайтесь, ведь 11 млн. украинцев имеют родных в России – матерей, отцов, братьев, детей. Разве они вам враги? Столетиями мы жили вместе общей судьбой. Сейчас злобная бандеровская пропаганда пытается сделать нас врагами, причем, врагами злейшими, смертельными.

Не позволяйте ей победить ваш разум, ваши чувства и сопереживания, когда родные и близкие люди оказались в беде! Не прыгайте, а думайте!» – призвал Журавко.

Он также обратил внимание, что Порошенко сам имеет родственников в России.

«Порошенко на днях призвал уволить с госслужбы всех, у кого есть родственники в Крыму или в России. Предлагаю вам начать акцию под названием: Я ЗА УВОЛЬНЕНИЕ ПОРОШЕНКО.

Почему? Да все просто! Оказывается, у самого Порошенко есть родственники в России! А Вы не знали? Старший сын Порошенко в 2013 г. женился на девушке из России – Юлии Алихановой. В Санкт-Петербурге до сих пор живут ее родители и другие родственники.

Более того, у сестры Юлии Анны супруг (Дмитрий Ялов) является вице-губернатором Ленинградской области по экономике и инвестициям. Зрада! Так что, Петр Алексеевич? Дотрыднелся?» – комментирует Журавко.