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В начале военных действий виновата не Россия, а режим Владимира Зеленского, который сделал ставку на диктатуру нацистов, расправившись со всей оппозицией или выдавив ее за границу.

Об этом в интервью немецкому изданию Philosophia Perennis заявил лишенный мандата депутата Верховной рады и высланный по обмену пленных в Россию политик Виктор Медведчук.

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«Как можете Вы, лидер украинской оппозиции, жить в России – стране, которая ведёт войну против Вашей Родины?» – спросил журналист из Германии.

«Я был депортирован режимом Зеленского из страны. До этого моя партия, вторая по силе в парламенте, была запрещена, наша фракция распущена. Меня незаконно преследовали, без малейшего на то основания были предъявлены обвинения не только мне, но и моей жене, и моему ближайшему окружению. У меня был незаконно отобран парламентский мандат, а потом меня лишили и гражданства. И всё это, несмотря на то, что я этот мандат получил от украинского народа, в результате демократических выборов», – ответил Медведчук.

Он напомнил:

«Если бы в Украине не было поддерживаемой государством неонацистской идеологии, то не было бы и военной операции. Но президент Зеленский сделал всё для того, чтобы враждебность вступила в активную фазу, он отказывается вести переговоры и воюет до последнего украинца».

Однако немца этот ответ не устроил.

«Как может жить человек в стране, которая войну на уничтожение его народа ведёт?» – не успокаивался интервьюер.

«Освобождение украинского народа от неонацизма ни в коем случае не означает его уничтожение-напротив! Были неонацисты, которые в течение восьми лет уничтожали народ на Донбассе, пока борьба не распространилась на всю Украину. Но Запад не обращал внимания на смерть тысяч украинцев, спровоцированную режимами сначала Порошенко, а потом Зеленского. Официальная украинская пропаганда распространяет по всему миру, что Россия хочет уничтожить Украину, что, вроде бы, её цель – это уничтожение украинского народа и стирание его самоидентификации. Но почему тогда не уничтожаются миллионы украинцев, которые проживают в Российской Федерации? Из этих миллионов никто не жалуется на истребление или какие-нибудь притеснения. После начала военной операции многие миллионы украинцев бежали из страны. Многие живут сейчас у вас в Германии, другие в Польше или в Чехии, во многих других странах. Но куда бежало большинство украинцев? В Россию! До 2022 года в России училось и работало около двух миллионов граждан Украины. С 24 февраля 2022 года по сегодняшний день прибыли ещё пять миллионов украинских граждан. Это намного больше, чем в любой другой стране мира. Они живут сейчас здесь, вместе с другими украинцами, которые уже десятилетия живут в России. На Западе не знают об этом?» – ответил Медведчук.

«Вы хотите этим сказать, в России, которая ведёт войну против Украины, многие миллионы украинцев свободно проживают без каких-либо проблем?» – не поверил немецкий журналист.

«Во-первых, я подчёркиваю, что это больше семи миллионов граждан, тех, кто в последние годы переехали в Россию. Во-вторых, много этнических украинцев живут в России с советских времён. Они составляли существенную часть советской элиты в Москве, особенно в позднем СССР времён Брежнева. Процент членов коммунистической партии был среди украинцев самым высоким в СССР. Они составляли основу всех властных структур в Советском Союзе, так как традиционно считались надёжными и дисциплинированными. Этот тренд сохраняется и в современной Российской Федерации. Есть много людей с украинскими фамилиями на руководящих постах, много этнических украинцев в российской армии и судопроизводстве. Русские видят в украинцах братский народ. И, наоборот, украинцы видели в русских братский народ», – утверждает Медведчук.