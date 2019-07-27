Украинский политик о беспорядках в Москве: Я в ужасе. Всё, как под копирку с Киевом

27.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Сегодняшние беспорядки в Москве, устроенные либеральной оппозицией под предлогом требования допустить к выборам «независимых» кандидатов, – как под копирку напоминают сценарий «раскачки» Киева накануне государственного переворота 2013-14 годов.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, вынужденный покинуть Украину после Евромайдана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«То, что я увидел 27 июля своими глазами в центре Москвы, я просто в ужасе. Сразу вспомнил Киев, Украину, 2014-й год. И как ее раскачивали либеральные проамериканские и прозападные структуры. Все, как под копирку, один к одному! Многие думали, что, мол, в Украине, это пройдет мимо. Типа, перебесятся. Но не тут-то было!

Сотни людей убитых на Майдане и возле майдана. Горящие шины. Милиция в огне. Сгоревшая техника. И потом, все понеслось! Как после поджигания бикфордова шнура. Как в цепной реакции. Сгоревшая одежда. Корсунь-Шевченковская трагедия. Донбасс в огне. Тысячи погибших людей, и сотни загубленных душ детей. Разрушенные тысячи домов.

Прошло пять лет. И что же в итоге? Миллионы беженцев. Разрушена экономика.

Человеческие узы разорваны бандеровской властью в клочья. Той, которая контролируется заокеанскими американскими «партнеришками». Кладбища в Украине растут, как грибы. То есть, та власть, которая пришла на крови, строит города мертвых, уничтожая мое любимое государство.

Россияне, мои дорогие! Я украинец! Инвалид первой группы, безрукий, безногий. Когда-то у меня все было. Я был самым успешным человеком! У меня была работа, семья. Но Майдан-2014 у меня все отобрал! Я помню эти страшные, зловещие слова на том Майдане: «Они же дети!».

Сегодня я практически услышал на улицах Москвы и российскому телевидению все то же самое. Как наяву. Только вот эти молодые, безграмотные люди, которые вышли, типа «бороться за Конституцию», они не видели того, что я видел в Донецке своими глазами.

Поверьте мне, матери, отцы России, это страшно! Видеть в глазах дончан смерть, горе, трагедию, а, особенно, когда я подходил к аллее ангелов, маленьких деточек, у которых отобрал жизнь этот проклятый Майдан, никому не нужный. Я своими глазами видел сожженный дом, в который попал снаряд ВС Украины, а рядом возле этого дома целая семья погибшая похоронена: бабушка, дедушка, внучек, мама, папа. Тогда, когда я рядом стоял возле этого дома, я снял короткое видео. Оно даже есть где-то в социальных сетях. Я встал в своей коляске на колени и просил просто: «Господи, образуми тех, которые несут горе людям, ни в чем не повинным!» Сколько же разбитых домов! Это страшно!

Я также побывал в донецком аэропорту, был в ужасе, когда увидел своими глазами, что от него ничего не осталось. А еще страшнее ударило меня в сердце – это когда я увидел разбомбленное кладбище. Как же так? Неужели!? Даже мертвых не жалели!

И это, все, что я написал, мне снится почти каждую ночь. После чего я просыпаюсь в холодном поту. Мало того, я сегодня посмотрел все сюжеты телеканала «Дождь». Все картинки мне напомнили Украину. В сюжетах я увидел подростков, брехливые репортажи, мол, полицейские избивают детей, сажают в автозаки. Просто «уничтожают». Но почему-то они забывают показать, как во Франции протестуют желтые жилеты, и что там происходит, когда там проходят несанкционированные митинги и демонстрации. Вот там, во Франции, действительно, просто и жестко разгоняют протестантов.

Знаете, могу одно сказать, сценарий один и тот же самый. Что в Украине-2014, периода государственного переворота, что в Москве 27 июля 2019, чувствуется одна и та же режиссерская рука. Даже лозунги, по смыслу, одинаковы. С тем же самым уклоном.

Только вот, что я вам, дорогие мои россияне, скажу: если не дай Бог, эти западные прихвостни, грантоеды всяких еврофондов раскачают и доведут до такого состояния, как это произошло в Украине, – это будет куда гораздо страшнее! Так как Россия – это многонациональная, мультикультурная страна. И от этого сумасшедшего взрыва и разрыва уже может пострадать не только одна Россия. Вот тогда вы почувствуете на себе, что такое «Майдан»!

Поверьте мне! Я не хочу этого! Я хочу, чтобы вы, россияне, братья, меня услышали! Любая власть должна передаваться исключительно конституционным путем. Но не свержением, и не улицей. Иначе вы получите то, что получил украинский народ после госпереворота 2014 года.

Я же прошу вас об одном, по-человечески: поговорите со своими близкими, родными, детьми, чтобы они не выходили на лживые пирожки, печеньки, подобные тем, которые на Майдане-2014 выносила Виктория Нуланд, представитель госдепа США. Приводите в пример всем своим знакомым Украину, чтобы у вас этот американо-натовский сценарий, ни в коем случае, не прошел! Вспомните своих предков, которые отдавали жизнь за вашу Родину, чтобы она была могучей, крепкой и сильной.

И запомните самую мудрую пословицу, дорогие мои россияне,: «Умный учится на чужих ошибках, а дурак учится на своих!».

Поверьте мне, безрукому, безногому, который борется за жизнь, за созидание и правду! Я, от всей души, хочу, чтобы у вас, в России, был мир! Чтобы у нас, в Украине, был мир!

Давайте, все вместе объединимся, и остановим происки майданной чумы в Москве и в России! Прислушайтесь ко мне! Услышьте меня!» – пишет Журавко.