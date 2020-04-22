22.04.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Украинский политик объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского




Президент Украины Владимир Зеленский не озвучивает свои идеи и мысли, поскольку является лишь политическим фонограммщиком.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, обращаясь к присутствующему в студии украинскому эксперту Василию Вакарову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я из гуманных целей в отношении Василя, который мучается вопросом, почему Путин не поздравил Зеленского, хочу ему открыть большую тайну: он юмора не понял. Точно так же, как народ не понял, а воспринял за чистую монету каждое предвыборное обещание Зеленского. Хотя, на самом деле, это, оказывается, был юмор», – отметил экс-парламентарий.

«Второе, вы очень часто показывали ролик, где он играет на пианино. На самом деле, не было бы так обидно, если бы он реально играл на пианино. Проблема в том, что он не играет – там играет фонограмма, которая уже давно записана, а он просто исполняет роль.

То же самое произошло сейчас. Он не озвучивает свои идеи и свои мысли. Я не знаю вообще, есть ли у него свои идеи. После его заявления, что я не умею стратегически мыслить – из уст лидера государства, это, по меньшей мере, звучит так, что нормальных людей напрягает», – добавил Килинкаров.

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