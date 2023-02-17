Украинский политик: «Победа – это флаги США и Британии над Москвой»

Вадим Москаленко.  
17.02.2023 08:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Из-за политической позиции стран западного блока и собственной слабости Украина в этой войне не может рассчитывать на большее, чем возврат к границам 1991 года.

Об этом в интервью Алесе Бацман, супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона, заявил вступивший в ВСУ после начала СВО на Украине депутат Верховной рады прошлого созыва Сергей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за политической позиции стран западного блока и собственной слабости Украина в этой войне не...

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«Максимум мы можем рассчитывать на восстановление территориальной целостности нашей страны. Но это не будет означать победу. Победа – это победить врага в его логове.

Это та победа, которая была в 1945 году, когда на рейхстаге появился советский красный флаг, появились флаги США, Великобритании, Франции. Вот победа. Только в таком случае можно прогнозировать изменение ситуации на десять или двадцать лет», – отметил Рудык.

Депутат возмутился позицией западных партнёров, которые не собираются воевать с Россией до последнего.

«А мы максимум можем мечтать, и нас к этому подталкивают союзники, это восстановление территориальной целостности. И говорят о том, что «Давайте Крым по отдельной программе», «А давайте выйдем на границы 24.02.2022».

Нет, надо выходить на границы Украины 1991 года. И помнить, что пока Москва не упадёт, мы постоянно будем жить в состоянии как минимум повышенной опасности, а максимум постоянных военных конфликтов с ней», – резюмировал политик.

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