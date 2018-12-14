Украинский политик поблагодарил российских врачей: «Условия – только мечтать можно»

14.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал публичную благодарность в адрес врачей Подмосковья, которые оказали помощь политику, вынужденному покинуть Украину после победы Евромайдана.

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«Нахожусь в Подмосковье. Условия здесь такие, что только мечтать можно, чтобы подобное построить в Украине. Но главное, не столько хорошая материальная база, а люди, которые меня радушно принимают и делают все, чтобы поправить мне уже пошатнувшееся здоровье. Если бы не их теплота и внимание, то я, наверное, не смог бы в течение пяти лет, каждый день бороться с полной самоотдачей. Эти замечательные люди меня воодушевляют.

Низкий поклон всем медикам! От всей моей души! Спасибо вам за то, что вы спасаете жизни, помогаете таким, как я. А я ведь гражданин другой страны. Да и паспорт у меня украинский. Казалось бы, зачем я нужен? Ведь в России, у вас и своих проблем, без меня, много. На вашем примере, я всецело только сейчас осознал величие и глубину духовной силы Клятвы Гиппократа», – пишет Журавко.

«Я не железный человек и тоже подвержен усталости, болезням. Да и физически у меня не то здоровье, как у нормального человека, у которого есть руки и ноги. И уже не молодею сегодня. Как говорится, молодость и крепость уходят, а зрелость и старость приходят. Вот и стал шалить моторчик. Давление туда-сюда бегает, как маятник в часах», – уточнил он причину, по которой оказался в клинике.

Журавко пообещал, что продолжит борьбу.

«Борюсь за то, чтобы в Украине настал мир. И оружием моим в этой жестокой войне и несправедливой жизни являются лишь Перо, Слово и Правда. И правящие Украиной негодяи боятся моего правдивого слова. Сердце болит, переживаю за то, что происходит в моей стране, Украине. Душа моя успокоиться не может. Бизнесом заниматься не могу. Все мысли находятся там, а я нахожусь здесь, на чужбине. Вернее, для меня это не чужбина, а я нахожусь в гостях у своего братского народа. Вы не представляете, как я хочу вернуться на Родину. Восстанавливать то, что разрушила эта проклятая сегодняшняя украинская власть, которая пришла на крови, и продолжает сеять смертью, мраком, разрухой, и самым настоящим геноцидом. Уничтожая народ, государство и его ценности», – отмечает украинский политик.