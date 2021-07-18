Украинский политик поблагодарил российских врачей за спасение

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко обнародовал письмо благодарности российским врачам – накануне он перенёс две серьёзные операции, которые, благодаря профессионализму медиков, прошли успешно.

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«Я недавно попал в московскую городскую больницу имени С.С.Юдина. Сам я являюсь инвалидом первой группы с детства. Иной порой бывает очень тяжело, но я эти трудности стараюсь преодолевать и не показывать виду, не жаловаться на проблемы, которые существуют. Хочу вам сказать, мне это очень сильно помогло легко довериться врачам, без всякой опаски лечь на операционный стол и перенести серьезную операцию.

Я просто частицу своей души, радости, настроения передал докторам, чтобы у них все получилось, заранее зная, что я для них не только человек, но и пациент с тяжелыми физическими, анатомическими отклонениями. И такой пациент у них я первый. Я это прочувствовал и оказался прав. Мне тяжело передать чувства, но знаю одно, я все делал, чтобы быть вместе с врачами, как единое целое, чтобы у них операция получилась успешно. Она получилась. Вот только реабилитация у меня займет длительное время. Но ничего, я и с этой задачей справлюсь, выздоровею и скоро вступлю, как говориться, в свой обычный жизненный путь и начну бороться за справедливость. Против украинских вурдалаков и разного фашистского отребья.

Ну, ладно, друзья, сейчас не об этом. Я хочу, чтобы вы знали мое мнение и прислушались к нему. Будьте добры к докторам, к лечащим врачам, медсестрам, и это добро вам воздастся. Старайтесь, по мере возможностей и сил, помогать медперсоналу, а если есть возможность, подарить простую улыбку и цветок. И оно вам воздастся добротой.

Я искренне благодарен всему персоналу этой больницы. Кормят хорошо. Уважительно относятся. Медсестры все делают для того, чтобы я быстро восстановился. Главные специалисты-врачи делают все, чтобы у меня нормально проходило заживление в послеоперационный период.

Хочу вам сказать, больница современная, ремонты идут каждый день. Оборудование суперсовременное, палаты европейского уровня. Каждый день я слышу пролеты медицинского вертолета. Москва – это действительно суперсовременный мегаполис мирового уровня. Искренне, от всей души я хочу сказать огромное человеческое СПАСИБО моим лечащим докторам, которых уважаю и ценю:

Елене Анатольевне Багдасаровой, Алиму Анатольевичу и их ассисентам.

А младшему персоналу, старшим сестрам и младшим – низкий поклон до земли. Я знаю, что в сегодняшнее время им сегодня трудно, нашим врачам и медсестрам. Поэтому я их назвал ангелами в белых халатах – спасителями человеческих душ на этой земле. Администрации больницы имени С.С.Юдина огромное спасибо за человеческое отношение и уважение.

И напоследок, хочу вам, украинцы, сказать то, что я прочувствовал, как украинец с украинским паспортом. Я не увидел никакой злобы к украинцу. Здесь к украинцам относятся, как братскому народу. Россияне, больные, медики и обычные люди понимают прекрасно, что на самом деле происходит на Украине, и кто Украиной управляет. Люди – это одно, а власть – это другое. Никто, когда со мной приключилась эта неприятность, не спросил у меня: «Вы украинец, или кто?» Меня положили в больницу, не задавая вопрос о моей национальности. Ни один доктор, ни одна медсестра в упрек не сказали мне какое-то оскорбительное слово, что я украинец, и что украинцы как-то неправильно себя ведут. Одним словом, уважительно ко мне относились.

В этой больнице работают таджики, армяне, белорусы, украинцы, чеченцы и представители других национальностей. Вот что я вам хочу сказать, мы единый братский, большой многонациональный народ. Мы должны жить вместе», – говорится в обращении Журавко.