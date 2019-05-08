Украинский политик попросил прощения у ветеранов: «Не уберегли страну от нацистов»

08.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, накануне призвавший жителей Украины массово возлагать цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны в знак несогласия с бандеровской идеологией правящего режима, вновь обратился к соотечественникам.

Журавко, являющийся инвалидом (у него нет одной руки и ног), опубликовал запись возложения цветов на братскую могилу бойцам 222-й стрелковой дивизии. Он призвал земляков последовать его примеру, чтобы мирно продемонстрировать отторжение населением националистической украинской идеологии.

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«Дорогие мои соотечественники, друзья! 9 Мая, День Победы, проходит раз в году, но мы, как дети наших отцов, дедов, прадедов, – героев той страшной Великой Отечественной войны, должны помнить всегда. Возлагать цветы и приводить своих детей, внуков, к местам захоронений героев и жертв немецкого нацизма, рассказывать правду, сколько миллионов погибло, защищая свое Отечество от жестоких, коварных врагов человечества ХХ-го века… Мы, живя в Украине 21-го века, к сожалению, не смогли вовремя усмотреть угрозу и предотвратить нацистский бандеровский переворот в нашей Отчизне! Выходит, что враг не был окончательно уничтожен. И лишь сегодня, уже нам, это предстоит сделать», – пишет Журавко в своем обращении.

«Когда я подхожу к мемориальной доске и вижу фамилии героев, которые отдали жизни за нас, я сразу же вспоминаю свой детский дом, тех учителей, ветеранов Великой Отечественной войны, которые пережили страх, ужас, горе, отдавая свои жизни, ради Победы, и рассказывали нам о реальных событиях той войны.

Еще раз низкий поклон! Спасибо вам! Просто, по-человечески. Вас так мало осталось сегодня, живых ветеранов Великой Отечественной войны. Я хочу попросить у вас прощения, что не смогли уберечь Украину от сегодняшнего нацизма. А павшим и ушедшим вечная память! Низкий поклон до земли!» – сказал экс-депутат Верховной Рады.