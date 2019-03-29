Украинский политик: Порошенко – тварь, объединившая худшее из Мазепы, Петлюры и Бандеры

29.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Пётр Порошенко сумел объединить в себе худшее из деяний гетмана Мазепы, Симона Петлюры и Степана Бандеры. Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению политика, история земель, входящих сегодня в состав Украины, имеет множество положительных примеров – «от киевских князей, до великих ученых, поэтов, героев Великой Отечественной и поколений, которые восстанавливали нашу страну».

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«Нашим правителям тоже есть с кого брать пример, будь то Ярослав Мудрый, давший нам Русскую Правду, или же Богдан Хмельницкий, освободивший наш народ от польского ига и объединивший нас с нашими православными братьями.

Но есть в истории Украины, увы, и ужасные времена, когда из-за убогих и богомерзких лидеров наша страна и народ страдали. Иван Мазепа, которому царь Петр доверял больше, чем кому либо, кто получил второй в истории Орден Андрея Первозванного (сам Петр получил этот орден лишь шестым), и который предал своего царя, друга, народ и страну, из корысти присягнув чужеземным шведам.

Симон Петлюра, который, придя к власти, погрузил страну в погромы и хаос, бежал, вернулся в Киев только благодаря польским войскам, и заключил кабальный, позорный договор с Пилсудским, отдав ему огромные территории Украины.

Степан Бандера, который исповедовал пещерный, селюковый человеконенавистнический национализм, присягнул Гитлеру, и чья армия умела воевать только с мирными жителями.

Все эти трое были по-разному мерзкими и убогими. Казалось бы, совместить в одном человеке столько гнили, нечисти, зла и тьмы невозможно. Так казалось, пока к власти в моей стране не пришел главный вурдалак современности – Пётр Порошенко. Эта тварь умудрилась объединить в себе худшие качества вышеупомянутых чудовищ!

Как Мазепа, он предал тех, кто ему верил – ведь он был одним из основателей «Партии регионов» и министром у Януковича, а также, об этом тоже многие забыли, диаконом УПЦ МП. Как и Петлюра, он вверг страну в хаос, погромы и разруху, где почти отсутствует закон, вооруженные шайки решают судьбу страны и людей, а также отдал иностранцам право решать будущее украинцев. И, как Бандера, он проповедует и насаждает богомерзкий и совершенно не свойственный нормальным украинцам национализм, а воевать умеет только с женщинами и детьми, раз за разом попадая в котлы и проигрывая бывшим шахтерам и таксистам.

Порошенко – поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля! Поэтому очень уместно, что в Горловке отлит «Орден Иуды» для Потрошенко – такой орден раньше «вручался» лишь один раз. Трусу и предателю Мазепе. Для Потрошенко самое то», – написал Журавко.

«Но, друзья, радует одно – Свет всегда побеждает Тьму. Пример тому, как закончили Мазепа, Петлюра и Бандера. Уверен, такая же участь уже в скором времени ждет и Кровавого Петра!

А чтобы приблизить это, украинцы, все идите на выборы 31.03 и скажите свое твердое «НЕТ!» власти вурдалаков! И, что тоже сверхважно, будьте готовы отстоять свой выбор, если МазепоПетлюроБандера решится украсть у вас право выбирать свою судьбу! Наше дело правое! С нами Бог! Победа будет за нами!» – резюмировал экс-нардеп.