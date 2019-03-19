Украинский политик поздравил Крым с пятой годовщиной воссоединения с Россией

19.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал открытое обращение к жителям Крыма с поздравлением по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

«Ровно 5 лет как Крым официально перестал быть частью Украины и стал частью России.

Что хочется сказать в этот день? Наверное, хочется порадоваться за крымчан – ведь это единственные люди кто получил что-то хорошее от Майдана.

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Да, да, именно так – все те, кто так злобно надувают сейчас щеки по поводу «аннексии» и «оккупации» должны помнить – это из-за вас, ублюдков, моя страна лишилась Крыма и Донбасса. А вскоре, если мой народ не выгонит вурдалаков поганой метлой, и вовсе лишится государственности.

Так что, как бы мне печально не было, что из-за своры отморозков и ублюдков моя страна потеряла этот замечательный регион, я вынужден признать, что крымчане получили именно то, что хотели, и поздравить их с этим.

И, увы, за эти 5 лет, власть вурдалаков сделала все, чтобы Крым никогда не был снова наш. Вместо того чтобы созидать что-то у себя, вурдалаки выбрали тактику портить другим. Отключили воду, транспорт и свет – думали сломить дух крымчан, но лишь больше ототкнули их от себя и в объятья России.

России, которая выполнила все данные обещания 5 лет назад. Да, из-за блокад, санкций и сложностей все не так хорошо, как хотелось бы. Но в Крыму строится больше инфраструктуры, чем во всей Украине вместе взятой. Пока наш упырь Попрошенко на взятые кредиты (которые придется отдавать внукам) торжественно открывает отремонтированный кусочек дороги, «оккупанты» строят Крымские мосты, трассы Таврида, энергомосты, электростанции, возрождают виноградники и восстанавливают «Артек».

И пока при том, что «весь мир с нами», реальные доходы населения даже по данным Нацбанка Украины за 5 лет упали на почти 20% (это с учетом роста реальных доходов воров, типа Потрошенко и ко, а у обычных людей упали больше чем в два раза!), то в Крыму реальные доходы выросли на 36%.

Это я про выполнения обещаний. Разницу между Майданом и Крымской Весной. Майдан обещал нам европейский уровень жизни и Венскую оперу по выходным. Да, безвиз мы получили, но обнищали так, что все, кто может, бежит из страны, куда глаза глядят – кто на панель, кто на клубнику. А из европейского у нас только тарифы, и почетное место самой нищей страны континента, беднее при этом многих стран соседнего африканского континента.

Также Майдан нам обещал демократию, права человека, и уважение к разным мнениям. А получили войну, горы трупов, притеснение языков, навязывание идеологии ненависти и уничтожение памяти наших настоящих героев.

Крымчанам же обещали безопасность, и возможность жить и развиваться в мире, помня и развивая свои традиции. Это Россия им и дала – причем, не только русским, но и крымским-татарам, чей язык в составе российского Крыма стал государственным языком республики и которые, наконец, получили право, и уже строят красавицу Соборную Мечеть – и то, и другое Украина им делать не разрешала.

Да, конечно, есть недовольные. Когда был в Крыму, встречал их среди главных интеллектуалов и носителей истины современности – таксистов. Одному другу таксист заявил, что «стало меньше свободы» и на просьбу уточнить, объяснил, что раньше он зарабатывал кучу денег на ночных вызовах, доставляя веселящихся людей до магазина за бухлишком. А злые оккупанты запретили продавать алкоголь малолеткам, и по ночам, тем самым, лишив данного гражданина значительной части дохода.

Другой таксист мне рассказывал, что-то вроде того, что Россия, оказывается, обещала всем чуть ли ни пуд чистого золота и возможность плевать в потолок до конца дней, а тут, черт побери, еще и работать приходится! Кляты оккупанты!

Но я прекрасно помню события пятилетней давности, и таксист перепутал – что вареники сами в рот будут прыгать, обещал как раз Майдан, который развалил мою страну. Россия же обещала ровно то, что и дала – возможность развиваться, созидать и создавать, зная, что твое завтра гарантировано великой страной. Это крымчане и делают.

Есть ли отрицательные последствия? Конечно. Но они в первую очередь в Украине и для Украины. Из-за своей селюковой логики «праздник тогда, когда у соседа корова сдохнет», власть вурдалаков обрубила десятилетние деловые связи. Вводя свои бессмысленные и бесполезные блокады, вурдалаки уничтожили сотни предприятий на Херсонщине и Юге Украины, которые испокон веков работали с Крымом, еще сильнее ударив по и без того нищающему Югу собственной страны.

Но самое ужасное, что произошло – это потеря человеческих связей. Ссоры и конфликты между людьми, по разную сторону новой границы, подогреваемые верными вурдалакам СМИ, которые в своей вечной пропаганде пытаются обесчеловечить наших друзей и родственников в Крыму.

Какое-то время кто-то на это поддавался. Но все больше народ Украины начинает открывать глаза и понимать кто и где наш истинный враг. Очень надеюсь, что через буквально 2 недели, на выборах, мой народ скажет твердое и решительно НЕТ власти вурдалаков и их идеологии ненависти.

И тогда, в 2024, отмечая 10 лет Крыма в составе России, этот замечательный и цветущий регион будет не яблоком раздора, а связующим звеном между нашими братскими странами, а по Крымскому мосту на Кубань и дальше на Юг России будут ездить фуры со знаменитыми херсонскими кавунами!» – пишет Журавко.