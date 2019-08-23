Украинский политик: Празднование дня желто-синего флага – кощунство

23.08.2019, Херсон, Владимир Гладков

Желто-синий украинский флаг превратился в символ, под которым каратели убивали жителей Донбасса. Чествование запятнанной кровью символики в условиях продолжающейся войны – кощунство.

Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под флагом Украины пошли украинские танки убивать мирных жителей Донбасса. Прикрываясь флагом на Донбассе, украинские каратели убили более 200 ни в чем не повинных детей, разрушили дома, инфраструктуру, убили более 13 тысяч человек. Как после этого можно отмечать этот день и называть его праздником?» – отмечает Журавко.

Геннадий Макаров, представитель харьковской правозащитной организации «За культурно-языковое равноправие», ранее отмечал, что желто-синий флаг для многих жителей символизирует убийства и рабство еще со времен Великой Отечественной войны.

«Когда говорят, что под красным флагом погибло много людей, я напоминаю, что во всех оккупированных немецкими фашистами городах Украины выполнялся план «Ост» по уничтожению славян и других народов. На зданиях бургомистратуры рядом с фашистским висел желто- голубой флаг, полицаи ходили с желто-синими повязками и трезубцами, а перед акциями уничтожения людей пели “Ще не вмерла», – напоминал Макаров.