Украинский политик предупредил Лукашенко: Закончится всё горем

04.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Дальнейшее заигрывание Александра Лукашенко с Западом не приведет к экономическим уступкам России, зато может ввергнуть Белоруссию в гражданский конфликт, как это произошло на Украине.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пусть смотрит, что произошло с Януковичем, – то же самое произойдет и с ним. Европа и Америка просто его сдадут, устроив революцию. А страну перевернут вверх дном. Закончится все горем, фашизмом и нацизмом», – сказал Журавко.

«Заигрывание с Европой и Америкой приведут к трагическим последствиям. Им верить нельзя», – предупредил политик.

Более того, по словам Журавко, Лукашенко давно пора прекратить негласную экономическую поддержку бандеровского режима в Киеве – это было бы реальным шагом для достижения мира, о чем на словах так любит упоминать белорусский президент.

«Это, по факту, заигрывание с нацистским режимом, которое тоже приведет к беде. Минску давно следовало бы прекратить поставки топлива и других энергоносителей – это была бы реальная помощь для того, чтобы быстрее прекратить войну на территории Украины. На месте белорусского президента я бы ужесточил и режим на границе», – советует экс-депутат Рады.