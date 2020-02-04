04.02.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политика, США, Украина
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Украинский политик предупредил Лукашенко: Закончится всё горем


Дальнейшее заигрывание Александра Лукашенко с Западом не приведет к экономическим уступкам России, зато может ввергнуть Белоруссию в гражданский конфликт, как это произошло на Украине.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко.

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«Пусть смотрит, что произошло с Януковичем, – то же самое произойдет и с ним. Европа и Америка просто его сдадут, устроив революцию. А страну перевернут вверх дном. Закончится все горем, фашизмом и нацизмом», – сказал Журавко.

«Заигрывание с Европой и Америкой приведут к трагическим последствиям. Им верить нельзя», – предупредил политик.

Более того, по словам Журавко, Лукашенко давно пора прекратить негласную экономическую поддержку бандеровского режима в Киеве – это было бы реальным шагом для достижения мира, о чем на словах так любит упоминать белорусский президент.

«Это, по факту, заигрывание с нацистским режимом, которое тоже приведет к беде. Минску давно следовало бы прекратить поставки топлива и других энергоносителей – это была бы реальная помощь для того, чтобы быстрее прекратить войну на территории Украины.  На месте белорусского президента я бы ужесточил и режим на границе», – советует экс-депутат Рады.

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