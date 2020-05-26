Украинский политик предупреждает: Запад готовит второй фронт против России

26.05.2020, Москва, Михаил Рябов

Российские либералы мечтают повторить украинский Майдан, западные НКО уже взрастили на Украине целое поколение, ненавидящее Россию, и теперь пытаются действовать по аналогичному сценарию в самой РФ, – нельзя недооценивать угрозу,.

Об этом пишет в своем блоге экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Давайте посмотрим. В течение определенного времени из украинских учебников начали исчезать как таковые понятия: совесть, доблесть, честь, память. В этих учебниках стали появляться, как понятия, «предай близкого», «обмани», «разбей памятник», «уничтожь историю», «укради», «ограбь», «однополые браки». «ЛГБТ-парады», «притесняй слабых», «хелоуин» и разная дрянь, глубоко чуждая нам. Но самое страшное, что в Украине стали прививать нацизм, фашизм, героизацию Гитлера и его пособников, как Бандера, Шухевич и другую мерзость.

Сейчас уже компьютерные игры выпускают, как на Красной площади Гитлер парады проводит. А вот теперь вдумайтесь, мультфильмы уже есть, книги есть, и это все для незащищенных на сегодняшний день детей. Но время летит очень быстро, и поколение вырастает быстро.

Как вы думаете, будут ли эти дети что-то любить, ценить и уважать кого-либо? Я, думаю, нет! Ведь это готовое пушечное мясо, т. к. в Украине уже существуют детские школы войны. А это «Азов», «Правый сектор» и другие нацистские тербатальоны, которые обучают войне. Вот это и есть скрытая война! Всего лишь немного времени надо, чтобы прошло. И эти дети уже пойдут убивать и делать горе.

Вдумайтесь, в Украине, за короткое время, с помощью телевизора, средств массовой информации, людей ложью и ненавистью накачали так, что они стали Россию называть врагом, а на Донбасс пошли войной. И это все сделала какая-то кучка продажных маргиналов типа Турчинова, Порошенко и плебеев, продавшихся за американские доллары», – напомнил Журавко.

«А кто же поддерживал фашизм, Гитлера? Та же самая Европа, Америка, Англия. Ведь они же все это и финансировали щедро. Вот и у нас в Украине всякие НКО, соросята, европейские НКО, американские НКО финансируют для детей Украины всякую извращенную литературу для оболванивания и воспитания агрессивной молодежи против России.

Не забывайте, время летит очень быстро. Мы не успеем оглянуться, и может открыться Второй фронт. Первый фронт – это Донбасс, с уже тысячами погибших мирных граждан. Второй фронт – это уже Россия! Вот это и есть цель всей этой идеологической пропаганды против России», – предостерегает экс-депутат.

«Я наблюдаю, сегодня и в России есть такие страшные ростки, когда молодежь глумится над памятниками. Топчутся ногами по цветам, которые люди принесли под мемориалы погибшим воинам Великой Отечественной войны. А либерасты и демократы ненавязчиво рассказывают, что ничего страшного в этом нет. На разных ток-шоу оправдывают фашистско-националистические мультфильмы, защищая всяких подонков, моральных уродов, которые глумились над светлой памятью «Бессмертного полка», вставляя фотографии Гитлера, Власова и всякую нечисть.

Вот чтоб я россиянам порекомендовал. Садить надо таких либералов и демократов, а в школах, в университетах и в других учебных учреждениях срочно бы занялся воспитанием настоящего патриотизма, миролюбия, правдивой истории и уважением к настоящим героям Великой Отечественной войны.

Так что задумайтесь над моими словами. Не хочу драматизировать и пугать вас, но война уже близко, как в прямом, так и в переносном смысле. И этому всему живой пример Украина. Всего лишь прошло мало времени, а поколения быстро растут и меняются», – подчеркивает Журавко.