04.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политика, Украина
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Украинский политик: Прекращаем «политическую мастурбацию», Крым и Донбасс не вернутся


Крым и Донбасс уже не вернутся в состав Украины, в стране идет внутренний конфликт при котором пленных обменивают как рабов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Украина не может считать своими территории, против которых она вводит тотальную блокаду.

«Друзья, давайте будем последовательны и перестанем политическую мастурбацию насчет того, что «давайте вернемся к этому – нет, давайте сюда». Эти все фрикции абсолютно бесполезны. Мы – страна, которая разваливается, мы разлагаемся. У нас было 52 миллиона, а сегодня уже нет территорий, у нас сегодня идет внутренний конфликт, мы меняем украинцев на украинцев.

Ну задумайтесь, что мы сегодня делаем – мы же в XVII или XVI веке, как рабовладельческий строй обмениваем одних на других. У нас нет внутреннего единства. Я не могу понять, как можно строить страну, когда в этой стране мы называем Крым своим и отключаем им воду и каждый раз все время находим обоснование, почему. Когда мы Донбассу говорим, что Донбасс мы вернем и делаем им блокаду. Мы не вернем уже ни Крым, ни Донбасс, они к нам не вернутся», – заявил Балицкий.

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