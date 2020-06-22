Украинский политик принял участие в патриотическом проекте российского политологического центра

22.06.2020, Киев, Дмитрий Скворцов

Украинский оппозиционный политик, депутат Верховной рады прошлых созывов, директор Центра социальной аналитики Евгений Филиндаш принял участие в международной онлайн-акции «Через века, через года — помните!».

Мероприятие является частью межгосударственного проекта «Великая Победа, добытая единством», который проводят политологический центр «Север – Юг» совместно с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

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Суть акции состоит в том, что известные представители каждой из бывших союзных или автономных республик СССР рассказывают свои семейные истории о Великой отечественной войне.

«Последние годы в Украине показывают, что у молодёжи, которая не имела уже возможности общаться со своими прадедами, историческую память можно вытравить очень быстро, – объясняет мотивы своего участия в проекте Филиндаш. – После Евромайдана, как при Порошенко, так отчасти и сейчас, делается очень много для того, чтобы заменить память о Великой Отечественной войне лживыми мифами. Поменять местами добро и зло.

Делаются попытки Красную армию представить чуть ли не оккупационной армией, уравнять Советский Союз и нацистскую Германию, сделать героями гитлеровских коллаборационистов, тех, кто прислуживал фашистам и тех, кто служил в дивизии СС «Галичина».

«Семейные истории о войне – это прививка против лжи», – считает Филиндаш.

Рассказывая историю своих дедов, он напоминает, что миллионы таких как они просто дали нынешним поколениям жителей Украины, Российской Федерации и Белоруссии, всем славянам возможность жить. В лучшем случае – от рабства.

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Исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг» Анжелика Трапезникова подчёркивает: «Это наша общая Победа, которая и сегодня должна служить развитию дружбы, укреплению взаимопонимания и доверия между народами. И гордость наша за победу общая, и ответственность за сохранение общего исторического наследия, памяти о Великой Отечественной войне и значимости Великой Победы, добытоӗ единством, тоже – одна на всех».

Онлайн акция «Через века, через года — помните!» стартовала в мае этого года и продлится до конца июня. В ней уже приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Российской̆ Федерации и Украины.