Украинский политик пришел в ужас от коронавирусных гробов в Галичине

08.04.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Чтобы заставить украинцев соблюдать карантин, по улицам Львова ездит грузовой автомобиль с гробом, на крышке которого написано: «Сиди дома» и «Карантин».

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в Facebook Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрю я, как во Львове передвигается эвакуатор с гробом, на котором написано «СИДИ ДОМА». И сразу у меня перед глазами встает Майдан-2014 года. Как эти западенцы и их отморозки-нацики таскали по всему майдану гробы. Как они, в центре Киева, поставили самое настоящее кладбище так называемой «небесной сотни». Вот это и есть то понятие, проклятие. Вот это и есть вся дурь, на что способны эти рогули. Превратить страну в кладбище. Вот и сегодня развозят этот гроб, в который они хотят положить всю страну, и каждого человека. Да, ну что тут говорить, 95-й квартал, в лице Зеленского уже готовит Украину к мору, к войне и геноциду.

Одним словом, бред. Мне больно на душе, мурашки по коже идут, когда я своими глазами вижу, как медленно умирает целый народ. Ничего святого нет у этих отморозков!

Такими действиями нормальную Украину никогда не построить! Просто бред сумасшедших! Вот так борются львовские дебилы с коронавирусом: «сиди дома». Просто, тихий ужас!», – прокомментировал Журавко.