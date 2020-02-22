Украинский политик призвал бить бандеровцев в соцсетях

22.02.2020, Киев, Михаил Рябов

В условиях, когда на Украине подвергаются репрессиям и цензуре все неугодные бандеровскому режиму СМИ, простые граждане, соблюдая меры предосторожности, могли бы внести посильный вклад в дело неизбежного разгрома националистов, ведя информационную войну в социальных сетях.

С таким призывом обратился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война идет, как гражданская, так и идеологическая, в понимании «зло и добро». Зло – это фашизм. Добро – победившие в Великой Отечественной войне солдаты Красной армии Советского Союза и его стран-союзников», – отмечает Журавко.

«Кому-то надо было выполнять грязную, кровавую бойню в 2014 году. И продолжить войну на Донбассе, разрушая, при этом, Украину, как государство, теряя людей и земли. Эти люди известны. Они продались за богатство, за доллары, стали настоящими колаборантами, предавши свой народ и государство. Сегодня каждому из них подходит, в полном смысле этого слова: власовец, полицай, фашист, эсэсовец, истребляющий народ Украины, превращая страну в самый настоящий концлагерь, а его народ в пушечное мясо, в масштабах страны 21-века», – рассуждает политик.

«Я гражданин Украины, с украинским паспортом, инвалид первой группы, видавший своими глазами тот проклятый Майдан, войну на Донбассе. В социальных сетях начал публиковать убийц моего народа, всех настоящих преступников. Именно они, в мою любимую страну принесли слезы, кровь, горе, развал, хаос, бедность, потерю суверенитета, человеконенавистничество, фашизм, русофобию, нацизм, ксенофобию, расчеловечивание, оскотинение, ненависть и многое другое. Именно их всех я связываю одной цепью, и не разделяю, кто больше, а кто меньше виноват», – пишет экс-депутат.

«Я начал публиковать фотографии, а на них краткая характеристика этих нелюдей и убийц. Ради погибших на Донбассе, ради погибших добровольцев, защищавших землю Донбасса от настоящих выродков, пришедших с преступным мечом убивать ни в чем не повинных граждан, ради справедливого суда над ними. Народ и мир должны знать не только их в лицо, но и их преступления перед человечеством. Они должны быть гонимы во всем мире, нерукопожатными. У них руки по локоть в крови. Они же есть мародеры.

Публикую эти фотографии. Знаю, что людей порядочных и совестливых большая часть в этом мире. Которые хотят, чтобы на Украине был мир, а мы, – братские народы, не ссорились никогда. И ради этого прошу вас начать распространять эти фотографии с маленькими характеристиками этих негодяев.

Да, хочу вам сказать, и повториться. Социальные сети – это тоже поле битвы, сражения. И в них мы должны быть активными, не обращая ни на что внимания, публиковать правду. Ибо это наша будущая Победа!» – призывает Журавко.